La vita è meravigliosa Info streaming e trama film su La7 di Frank Capra con James

Quanto era meravigliosa la nostra vita vista in bianco e nero : Ogni volta che alla televisione incappo in un film in bianco e nero istintivamente mi fermo: posso non conoscerne il regista o gli attori, ignorare tutto della trama, ma so che difficilmente mi deluderà. Razionalmente sono anche in grado di spiegarne il perché, l'artigianato di buon livello applicato a un'attenta lavorazione industriale... C'è però un elemento irrazionale che sovrasta e in qualche modo guida quella spiegazione, e ...