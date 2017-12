La Spal rimonta due gol al Toro Benevento | beffa su rigore al 92'

Genoa e Udinese ok - Spal pari in rimonta col Torino : Vittoria rotonda dell'Udinese 4-0 sul Verona, pareggio 2-2 del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera due gol ai granata. Successo in extremis del Genoa contro il Benevento ...

Grande rimonta della Spal - con il Torino è 2-2 : Pareggio per 2-2 al 'Paolo Mazzà tra Spal e Torino, che dopo essere stato in doppio vantaggio con la doppietta di Iago Falque, subisce il ritorno ferrarese che prima accorcia le distanze con Viviani e ...

Spal-Torino 2-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: esulta Antenucci, granata rimontati (VIDEO) Spal-Torino 2-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Al Mazza di Ferrara, la Spal ottiene un importante pareggio in chiave salvezza contro il Torino. La squadra di Semplici è stata capace di rimontare due reti ai ...

Spal-Torino 2-2 : doppietta di Iago in 10' - poi rimontano Viviani e Antenucci : Dieci minuti di grande Iago illudono, poi il Toro si butta via e regala un punto d'oro alla Spal, che prima rischia seriamente di capitolare, poi risorge con le reti di Viviani e di Antenucci, su ...

Benevento da incubo - la Spal vince in rimonta con doppietta di Floccari : Benevento Ultima contro penultima: il Benevento fallisce anche l'ennesima prova d'appello, e lascia agli ospiti della Spal i tre punti di quello che è, già a dicembre, uno spareggio salvezza. I ...

Spal nella storia in rimonta - addio Benevento : La Spal vince in trasferta in Serie A per la prima volta in stagione e respira in ottica salvezza. I ferraresi non si affermavano lontano da casa nel massimo campionato dal 14 aprile '68 a Mantova e l'...

Floccari ribalta il Benevento : la Spal vince in rimonta lo scontro salvezza al Vigorito : Potrebbe interessarti anche Benevento - Spal La cronaca della partita Nel primo tempo, la Spal tiene più a lungo il pallino del gioco ma è il Benevento a creare più pericoli, almeno all'inizio. Al 12'...

Il Verona s'illude e la Spal rimonta : 2-2 : Si è chiusa con un pareggio per 2-2 una combattutissima e emozionante sfida salvezza tra Spal e Verona al Mazza, con quattro gol tutti nella ripresa e i ferraresi sotto di due fino a cinque minuti dal ...

Risultati e Classifica Serie A - 16^ giornata : polveri bagnate per Napoli e Roma - nessun gol e solo un punto. La Spal pareggia in rimonta col Verona - Udinese ok col Benevento : polveri bagnate in testa alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Dopo il pareggio a reti bianche nell’anticipo del sabato tra Juventus e Inter, la Roma sbatte contro Sorrentino e non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel lunch match sul campo del Chievo, il cui portiere si supera prima su Gerson e poi su Schick, chiudendo la porta in faccia agli attaccanti giallorossi. Stesso esito per la sfida tra Napoli e Fiorentina, in cui i ...

Spal-Verona 2-2 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: rimonta spettacolare dei biancoazzurri (VIDEO) Spal-Verona 2-2 pagelle, voti E Highlights 16^ GIORNATA- La Spal, reduce dalla sconfitta contro la Roma, ospita il Verona in un fondamentale scontro diretto. Allo stadio Paolo Mazza, la squadra di Ferrara segna due ...

Rimonta Chievo contro la Spal - il Sassuolo crolla col Verona : Una doppietta di Inglese trascina al successo i gialloblù (2-1) dopo l'autorete di Cesar nel primo tempo. Zuculini e Verde firmano invece il colpo dell'Hellas al 'Mapei Stadium' (0-2) e salvano la panchina di Pecchia

Serie A - Atalanta-Spal 1-1 : un super Rizzo rimonta a Bergamo : Termina in parità a Bergamo. Bella partita all'Azzurri d'Italia, con l'Atalanta che va al riposo in vantaggio grazie all'ennesimo gol di Cristante (è il quarto in questa stagione) al 23esimo: flipper ...

Samp in rimonta sull'Atalanta Al Bologna il derby con la Spal : Avanti con Cristante, la squadra di Gasperini incassa tre gol in 12'. Poli e un'autorete fatali alla Spal al 'Dall'Ara'. Prima vittoria del Genoa in casa del Cagliari. Il Torino si salva al 92' a Crotone