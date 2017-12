La magia del Natale tra Sondrio e Valmalenco

Mika presenta Stasera CasaMika e la magia della nuova edizione tra i salti nel tempo (video) : La seconda edizione di Stasera CasaMika è attesa su Rai 2, da martedì 31 ottobre, in prima serata. Mika presenta la nuova stagione del suo show e svela le novità ideate per il 2017, dai suoi viaggi ai primi ospiti. Nella sua "casa magica" ci saranno dei veri propri salti magici nel tempo. Mika attraverserà una porta che si rivelerà essere in realtà un portale magico, punto di contatto con gli anni 60. Si ritroverà infatti in un armadio in un ...

Giochi - laboratori creativi - esperienze sensoriali e magia del Natale : Curiosa piace e stupisce : Mentre per domani sono in programma una serie di appuntamenti tra sfilate di moda bambino, spettacoli di magia con Enrico Battaglia, showcooking e laboratori tra decoro e ricamo. Uomini e donne di ...

A Marina di Scarlino tutta la magia del Natale : Ai ragazzi saranno riservati laboratori sul circo e spettacoli itineranti in compagnia di artisti di strada. Sarà possibile provare anche il "battesimo della sella" con i pony di Follonica Equitando. ...

La storia della magia di Harry Potter in mostra a Londra : Un viaggio a ritroso nel mondo della magia, per scoprire i libri di incantesimi più antichi di sempre e tutto il fascino delle indomabili creature magiche. A vent’anni di distanza dall’uscita di “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo dei fortunatissimi libri di J.K. Rowling, la British Library di Londra rende omaggio al maghetto dagli occhiali tondi con la mostra “Harry Potter: A History of Magic”. Un’esposizione che ...

magia Suso - il Milan pareggia la rete dell'Inter : gol pazzesco dello spagnolo VIDEO : Una Magia di Suso pareggia i conti, Milan che ristabilisce la parità contro l'Inter grazie ad una Magia dello spagnolo. Ecco il VIDEO Suso, Milan pareggia con l'Inter Suso, ancora lui, sempre lui. ...

Agnone è pronta all'incanto : si rinnova la magia del fuoco della 'Ndocciata : E comincia la diretta streaming, che andrà avanti fino alle 19 (a cura della redazione di Altomolise.net) da poter seguire anche sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione: "La 'Ndocciata " ...

Torna la magia dell'arte circense a San Giovanni : Come ogni sabato le attività commerciali, che faranno da cornice agli spettacoli, sono pronte ad accogliere quanti arriveranno a San Giovanni per dedicarsi allo shopping, oltre che al sano ...

La magia del Natale al Teatro dei Piccoli : «Un regalo per due» per donare un sorriso : Il Teatro è il luogo delle emozioni. A Natale è anche il luogo per condividere gioia e regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Succede al Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta...

Zinola : la magia del natale sui pattini : Savona . Questa sera si terrà alle ore 20.30, presso il Palasport di Zinola, il "Gala di natale sui pattini" organizzato dalla A.S.D. Fratellanza Zinolese. Una serata ricca di sorprese e ...

Lo straordinario spettacolo della NEVE in SILA : una magia che non smette mai di sorprendere [GALLERY] : 1/10 ...

La magia del Delta del Po nei racconti del Ministro : Poi l'arrivo in sala Oliva dove lo aspettavano esponenti della politica, del mondo della cultura e appassionati. In meno di cento pagine, dedicate alla piccola figlia 'Irene che ride al giorno', si ...

La magia dell'Opera dei Pupi in una grande mostra al Quirinale : ... lui stesso figlio d'arte e creatore negli anni '70 di una compagnia di famiglia, dove le singole eccellenze si sono incontrate per proseguire una secolare tradizione e portare gli spettacoli dell' ...

La magia della prima neve a Milano : il Duomo e i Navigli imbiancati Le foto - Il video : I fiocchi copiosi scesi a partire dal pomeriggio apportano fascino ai monumenti, ai luoghi storici e ai quartieri del capoluogo lombardo