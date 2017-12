La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader

PIT STOP - la sfida di Suning : battere Agnelli e la Juventus in calcio e motori : E ora parte una nuova sfida. Già, perché dopo aver acquistato l'Inter ed essere entrata prepotentemente nel mondo del calcio italiano, ora Suning punta dritto ad instaurarsi nel nostro mercato. Partendo, oltretutto, da uno dei più affermati, quello dell'automobile . NASCE LA Suning MOTORS - E difatti Suning ...

Music "fugge" al sabato per evitare Indietro tutta dopo aver rinunciato al lunedì : riuscirà a battere Soliti ignoti-Telethon e Juventus-Roma? : Non c'è pace per la seconda edizione di Music (voto: 6,5), il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis (8) con la partecipazione di Luca Laurenti (6,5).Inizialmente doveva andare in onda di lunedì, sfruttando la "scia" positiva del Grande Fratello Vip 2 ma, visti gli ottimi ascolti di Scomparsa su Rai1, ha preferito spostarsi al mercoledì. Risultato? Sconfitta prima contro un film di Rai1 - Io che amo solo te - e poi contro ...

La Juventus Women batte il Brescia nel big match ed è in testa solitaria - pareggia la Primavera maschile : Il settimo sigillo della Juventus Women è il più luminoso di tutti. Le ragazze di Rita Guarino si impongono per 4-0 nel big match della Serie A femminile in casa del Brescia e volano al comando ...

Juventus - Buffon : “Bravi a battere il Napoli. Mai facile vincere al San Paolo” : Intervistato ai microfoni di ‘Premium Sport’ al termine della partita contro il Napoli, Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato della vittoria del San Paolo ottenuta stasera: “Sono soddisfatto, ma ad oggi siamo ancora secondi e domani potremmo essere terzi. La gara di stasera deve essere un punto di partenza, non ci dobbiamo esaltare: vincere […] L'articolo Juventus, Buffon: “Bravi a battere il Napoli. ...

La Juventus batte... la Juventus : Allegri va più forte dello scorso anno : 1 di 2 Successiva TORINO - Dubitare di una squadra che ha vinto sei scudetti di fila sembra impossibile eppure molti lo hanno fatto - soprattutto dopo il pareggio sulcampo dell' Atalanta e la ...

Inter - Spalletti come Guardiola? 'Vi svelo chi toglierei alla Juventus. Ecco cosa bisogna fare per batterli' : L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti presenta la sfida di domani sera con la Juventus ricordando… Guardiola" LaPresse/Spada come si prepara la sfida tra Juventus e Inter? Imitando… Gurdiola. O ...

Allegri : 'Juventus - per lo scudetto bisogna combattere. Dybala? Sarà ancora rigorista' : TORINO - ' Dybala è rientrato giovedì e ha fatto solo mezzo allenamento. Continuerà a tirare i rigori '. Così Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della sua Juventus contro la Lazio all'Allianz ...

Champions - la Juventus batte lo Sporting Lisbona 2-1 : Una serata in salita per lo sfortunato autogol di Alex Sandro. Poi la rimonta con il pareggio di Pjanic e, nel finale, il gol di Mandzuikic. Juve a 6 punti, Barcellona a punteggio pieno

Napoli batte Milan 2-1. Partenopei a + 4 dalla Juventus : Il Napoli capolista batte 2-1 il Milan al San Paolo e allarga momentaneamente a 4 punti il vantaggio sulla Juventus, mentre i rossoneri rimangono inchiodati al settimo posto con 19 punti. Partenopei in vantaggio con Insigne al 19' che, innescato da Jorginho, scatta sul filo del fuorigioco (inizialmente l'arbitro annulla, ma poi la Var convalida) e fulmina Donnarumma. Il raddoppio arriva al 73' con Zielinski su assist di ...

Higuain decide la sfida del San Paolo - la Juventus batte il Napoli 1-0 : Higuain decisivo con la rete nel 1° tempo nella supersfida del San Paolo. Nella ripresa arrembaggio del Napoli ma i bianconeri hanno resistito generosamente sino all'ultimo. Per la squadra di...

Napoli batte Milan 2-1. Partenopei a + 4 dalla Juventus : Il Napoli capolista batte 2-1 il Milan al San Paolo e allarga momentaneamente a 4 punti il vantaggio sulla Juventus, mentre i rossoneri rimangono inchiodati al settimo posto con 19 punti. Partenopei in vantaggio con Insigne al 19' che, innescato da Jorginho, scatta sul filo del fuorigioco (inizialmente l'arbitro annulla, ma poi la Var convalida) e fulmina Donnarumma. Il raddoppio arriva al 73' con Zielinski su assist di ...

La Juventus cade all’Allianz : Lazio sontuosa - Inzaghi batte Allegri 2-1 [GALLERY] : 1/18 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Ricavi Champions League - la Juventus batte il Real Madrid : cifre da capogiro : La Champions l’ha vinta il Real Madrid, ma la Juventus si e’ presa la rivincita della sconfitta nella finale di Cardiff. Non su un campo di calcio, ma sul piano degli incassi. In totale “le squadre che hanno partecipato alla fase a gironi di Champions League 2016/17 e le 10 eliminate agli spareggi hanno ricevuto oltre 1,396 miliardi di euro dalla Uefa”, comunica il governo del calcio europeo sul proprio sito internet dove ...

Juventus - missione Champions : battere lo Sporting e… forza Barcellona : TORINO - Il 2-1 finale di Mandzukic allo Sporting consente alla Juventus di poter staccare il biglietto per gli ottavi di Champions già il 31 ottobre a Lisbona: per riuscirci i bianconeri dovranno ...