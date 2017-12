La Festa della Repubblica

Concerto per un giorno di Festa - martedì 26 alla Cappella palatina della Reggia di Caserta con il flautista Elya Levin. : (ingresso libero) Mentre mercoledì 27 Dicembre alle 19.30 a Caiazzo , presso Palazzo Mazziotti per Suoni & Scienza / Ritratti Digitali sarà proposto Electronics Lab a cura di Stefano Busiello. (...

Natale 2017 - in Piazza della Vittoria si fa Festa con l'arte di strada : Sabato prossimo 23 dicembre, a partire dalle 18.30, un programma per grandi e piccoli con tre spettacoli di animazione natalizia di arte circense, giocoleria e teatro di strada. In Piazza Vittoria si fa festa con l'arte di strada. Tra gli appuntamenti in calendario per la rassegna

Bye bye Saturno! Festa della Liberazione per Sagittario - Gemelli - Vergine e Pesci : Ciao a tutti! Poco prima dell'alba, alle ore 5:48 di questa notte, Saturno cambia segno e lascia il cielo dei segni Mobili! È una vera e propria Festa della Liberazione per il Sagittario, i Gemelli, la Vergine ed i Pesci, per i quali termina un lungo periodo costellato da fatica e da continue prove. Perché in effetti, diciamolo pure, il pianeta con gli anelli si è davvero accanito con grande severità sul cielo di ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ È amore? La modella ad una Festa con altri gieffini (Grande Fratello Vip 2) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA: tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2 è nato l'amore? L'ex tronisa nega rispondendo alle domande dei fans sui social.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 08:28:00 GMT)

Posata la prima fascina nella 'Festa della Vite'. Inizia il percorso verso la Fòcara di Novoli 2018 - : Il primo tassello di un mosaico composto da tralci di vite e fiamme della tradizione . Un evento che per il Salento rappresenta l'emblema della religiosità, della devozione, della voglia di tramandare ...

'La grande Festa delle Buone Feste' : la bufala della scuola che 'cancella' il Natale : ... nelle classi, con una merenda e con lo scambio di auguri tra docenti, alunni e genitori (...) Si precisa che la partecipazione agli spettacoli natalizi da parte degli alunni che non si avvalgono ...

Festa di Roma di Capodanno - Guadagno (M5S) : “Sarà un evento all’insegna del divertimento e della sostenibilità” : “Oltre 100 spettacoli, performance teatrali, musicali e artistiche di ogni genere, un migliaio di artisti coinvolti. La Festa di Roma di Capodanno, organizzata grazie all’intenso lavoro profuso dall’Assessorato alla Crescita Culturale e alla Commissione Cultura di Roma Capitale, si preannuncia particolarmente esaltante e ricca di momenti di svago per cittadini e turisti, che potranno parteciparvi […] L'articolo Festa di ...

Gerusalemme - scontri nel “venerdì della rabbia” : morti 4 palestinesi - un milione i maniFestanti : Quattro manifestanti palestinesi sono morti negli scontri con l‘esercito israeliano, nel corso dell’ennesima giornata di proteste contro la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Due persone sono morte a Gaza e le altre due in Cisgiordania. Fra loro c’è un palestinese colpito dai proiettili esplosi dalle forze israeliane dopo che aveva attaccato con un ...

Roma. La Festa della Befana è pronta a partire : “La Festa della Befana è pronta a partire, nel segno della legalità. Gli operatori hanno registrato e presentato il contratto di attuazione del piano sicurezza elaborato dall’Amministrazione e approvato dalla Prefettura e dal Tavolo tecnico, assumendosi interamente gli oneri dell’esecuzione…Continua a leggere →

Festa Befana : Meloni-Coia - pronta a partire nel segno della legalità : Festa Befana: Meloni-Coia, pronta a partire nel segno della legalità. Operatori si assumeranno interamente oneri piano sicurezza. Da domani potranno procedere con allestimenti in piazza... L'articolo Festa Befana: Meloni-Coia, pronta a partire nel segno della legalità su Roma Daily News.

Santa Lucia/ Immagini Festa 13 dicembre - buon onomastico : tradizione della Chiesa di Svezia (santo del giorno) : Santa Lucia, oggi 13 dicembre il Santo del Giorno: auguri di buon onomastico, la storia e le tradizioni della Santa che anticipa il Natale. "Il martirio e il coraggio della fede"(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 12:35:00 GMT)

E' il giorno della Festa di Santa Lucia a Savona : Savona. E' il giorno della Fiera di Santa Lucia con la tradizionale fiera che occuperà gran parte del centro storico da Via Paleocapa a corso Italia e Via Manzoni. Rigide le norme di sicurezza: i ...

Alla Festa della Juventusla cena arriva in treno : LEGGI ANCHE Balon Mundial, quando il calcio diventa una gara di integrazione Scabin che quando può creare sa mettere insieme spettacoli degni di Vatel ha fatto arrivare il cibo con un treno e in ...

Gianni Morandi/ Compleanno da star : icona della musica e del web - Personaggio dell'anno alla Festa della Rete : Gianni Morandi compie 73 anni: auguri al cantautore e artista di Monghidoro, star sui social network. Al via da ieri i festeggiamenti per l'importante Compleanno.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 16:03:00 GMT)