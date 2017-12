La favola dei bimbi tristi e dei cagnolini rapiti ma uno è già ritornato

La favola di Natale dei Carnaby - la band italo-americana lanciata da Fortunato Zampaglione : È una fiaba natalizia quella che stanno vivendo in questi giorni i Carnaby , giovane band italo-americana portata da Fortunato Zampaglione in casa Sugar. Il loro singolo natalizio 'Christmas girl', ...

Calcio - la favola dei talenti italiani assenti : mancanza di programmazione e di meritocrazia : Appare scontato ed è anche umano: quando le cose vanno male, si vede la realtà da una prospettiva più negativa di quella che è. Il caso della clamorosa eliminazione della Nazionale Italiana di Calcio non fa di certo eccezione. Dopo il fischio finale del sig. Lahoz, nel confronto di San Siro contro la Svezia, tutti ci siamo avventurati in ragionamenti con un fondo di verità cercando di trovare un motivo per questa debacle. In casi come questi la ...