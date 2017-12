La Corea del Nord contro le sanzioni decise dalle Nazioni Unite | Un atto di guerra

Seul - il maltempo fa saltare la visita di Trump al confine con la Corea del Nord : "Cina e Russia uniscano le forze per isolare Pyongyang" - Durante il suo discorso al parlamento sudCoreano, il numero uno della Casa Bianca ha sollecitato tutti i Paesi, includendo Cina e Russia, a "...

La Corea del Nord contro le manovre statunitensi : minaccia di rispondere con “un attacco inimmaginabile” : La Corea del Nord sembra molto infastidita dalla presenza, vicino alle sue coste, dei mezzi navali della Marina statunitense, impegnati nelle manovre militari congiunte di Seul e Washington: il regime ha minacciato di rispondere con “un attacco inimmaginabile“. Attraverso una nota pubblicata dall’agenzia statale NordCoreana Kcna, il “Comitato di Emergenza nell’Opposizione alle manovre per la Guerra Nucleare” ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord contro Trump : “Un vecchio mentalmente disturbato” (Ultime notizie) : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 9 dicembre 2017: Corea del Nord, rischio scontro nucleare, è inevitabile? L'allarme di Gorbaciov, i colloqui Onu-Pyongyang(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 17:21:00 GMT)

Corea del Nord - ‘no ai negoziati’ : il regime minaccia di rinforzare l’arsenale : Mentre Donald Trump e’ atteso in Asia, la Corea del Nord, che sara’ al centro dei colloqui del presidente Usa, esclude la possibilita’ di negoziati e anzi minaccia di rinforzare il suo arsenale nucleare. In un commento pubblicato dall’agenzia ufficiale KCNA, Pyongyang avverte che gli Usa dovrebbero disilludersi dall'”idea assurda” che la Corea del Nord soccomba alle sanzioni internazionali e abbandoni il suo ...

Corea del Nord : Pyongyang e Teheran sono paesi "fratelli in armi" - : Il portavoce NordCoreano ha avvicinato il capo del Parlamento Ali larijani appena uscito dalla sala del consiglio e lo ha ringraziato per il discorso all'assemblea. "Il vostro discorso nel corso di ...

Usa-Corea del Sud - al via maxi esercitazione congiunta : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato la più grande esercitazione militare congiunta delle proprie forze aeree mai intrapresa nella storia dei due Paesi, con centinaia di velivoli e una ...

Corea del Nord : 'Noi potenza nucleare'. Trump annuncia sanzioni contro Kim : ROMA La Corea del Nord ha un nuovo missile balistico intercontinentale capace di 'colpire tutto il territorio' americano, dalle Hawaii a New York, montando una 'testata nucleare ultra larga': la sfida ...

L'equipaggio del volo Cathay tra San Francisco e Hong Kong : "Abbiamo visto il missile nordCoreano" : Stando al South China Morning Post L'equipaggio del volo CX893 ha riferito alla Compagnia: "State in guardia, abbiamo assistito all'esplosione del missile nordcoreano precipitato vicino alla nostra attuale posizione". Anche due velivoli sudcoreani partiti da Seul per gli Stati Uniti avrebbero visto il lancio

Usa-Corea del Sud - al via maxi esercitazione congiunta : è la più grande mai compiuta : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno iniziato la più grande esercitazione militare congiunta delle proprie forze aeree mai intrapresa nella storia dei due Paesi, con centinaia di velivoli e una ventina di jet 'invisibili'. L'operazione nei cieli della penisola coreana, denominata Vigilant Ace, durera' 5 giorni

Corea del Nord - scomparso il numero due del regime. Seul : "Giustiziato" : I media sudCoreani fannno notare che per Pyongyang l'espulsione implica la fine della sua carriera politica, e il rischio di una condanna a morte. Ma sulla reale sorte del generale non si sa nulla. ...

Guerra : la Corea del Nord lancerà un missile durante le feste di Natale? : Lo scenario politico mondiale rimane molto teso sul fronte NordCoreano. Infatti, nel corso delle ultime settimane, si è temuto lo scoppio del temuto conflitto con gli Stati Uniti a seguito dell'inserimento della Corea de Nord, da parte di Washington, nella lista dei paesi definiti "sponsor del terrorismo" e della minaccia di imporre nuove sanzioni. Ma nel corso delle ultime ore, alcuni analisti hanno formuato ipotesi allarmanti riguardo ad un ...

Corea del Nord - Kim Jong-un scrive a Xi Jinping : Corea del Nord, Kim Jong-un scrive a Xi Jinping Pyongyang si congratula con il leader cinese per la sua riconferma alla guida del governo di Pechino MicheleCaltagirone MicheleCaltagirone Segui Segui gia' Pubblicato il: 29 ottobre 2017 29 ottobre 2017 Pubblicato il 29/10/2017 ...

Corea del Nord : al via la maxi esercitazione congiunta USA-Corea del Sud : Al via oggi nuove e più ampie esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, a meno di una settimana dall’ultimo lancio missilistico della Corea del Nord. Le manovre, in programma già prima del test NordCoreano, vedono impiegati oltre 230 aerei e 12mila militari e sono le più imponenti finora realizzate congiuntamente dai due paesi. Solo ieri, Pyongyang aveva alluso alle nuove esercitazioni parlando di provocazione che ...

La Corea del Nord lancia un nuovo missile. Kim : siamo potenza nucleare - possiamo colpire gli Usa : Secondo il premier di Tokyo, Abe, il missile è caduto in mare davanti alle coste del Giappone, nelle acque della "zona economica esclusiva". Seul risponde con un test missilistico e assieme a Tokyo chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu. Trump: gestiremo la situazione