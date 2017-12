La Commissione Ue apre al piano Prodi | Cambiare per fermare i nazionalismi

Consoli in Commissione banche : non solo Boschi - l’ex ad di Veneto Banca riapre il capitolo responsabilità di Bankitalia : Audizione meno “piccante” rispetto a quella del presidente uscente della Consob Giuseppe Vegas, ma non per questo quanto detto in commissione banche da Vincenzo Consoli è meno pregnante. Pur nella sua veste di indagato per aggiotaggio e ostacolo all’attività di vigilanza, l’ex amministratore delegato di Veneto Banca non ha lesinato le risposte, supportandole anzi con dati precisi e con documenti. Tutto il contrario della strategia difensiva ...