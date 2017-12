La campagna elettorale dei partiti senza soldi | le entrate sono crollate?

Grasso lancia la campagna elettorale di Liberi e Uguali e avverte : 'Non tendiamo mani' : "Pensiamo di guardare all ambiente collegato alla scuola, al lavoro all economia, allo sviluppo - ha detto Grasso - per questo abbiamo con noi la presidente di Legambiente Rossella Muroni che pu ...

'Lombardia : più di una regione' - al via campagna elettorale M5s : Milano, 21 dic. (askanews) La campagna elettorale dell'M5S per le regionali in Lombardia è iniziata ufficialmente oggi con il candidato presidente, Dario Violi, che ha svelato lo slogan 'Lombardia: ...

Maroni : in campagna elettorale nostro motto sarà : 'Fatto' : Milano, 20 dic. (askanews) 'Domani di fatto con la legge elettorale si chiude la legislatura,il 28 dicembre ci sarà l'ultima Giunta. E da gennaio inizia la campagna elettorale. Il nostro motto non è '...

Si è conclusa in Catalogna la campagna elettorale : Si è conclusa in Catalogna una delle più complesse campagne elettorali che la regione ricordi, con un elettorato e una classe politica completamente polarizzati sulla

Mattarella : “Le proposte dei partiti in campagna elettorale siano comprensibili e realistiche” : «Il prezioso assetto pluralistico che ci assegna la nostra Costituzione suggerisce e richiede consapevolezza dell’interesse generale. La sua piena attuazione passa anche attraverso il doveroso concorso di ciascuno alla vita istituzionale e sociale della Repubblica. Questa diffusa e comune responsabilità repubblicana, oggi, impone il dovere di rifle...

Fuoco di sbarramento e fake opinion per conquistare l’attenzione nei collegi chiave della campagna elettorale : Uscire dall'Euro è così più paradossale che voler uscire dalla Nato? La boutade di Di Maio, che ha fatto sorridere i suoi avversari, è davvero così pacchianamente autolesionista da superare le battute con cui Trump ha vinto la sua campagna elettorale? C'è da chiederselo ora, per non discuterne poi in un convegno di analisi di un'affermazione dei grillini.Le analisi socio elettorale, ultime fra queste ...

Nel fortino del Nazareno Renzi attende i primi sondaggi sull'effetto Boschi : il timore di una campagna elettorale solo su di lei : Io dico invece che sarebbe una follia per l'economia italiana". Con i suoi poi Renzi ha cominciato a ragionare sui criteri delle candidature. L'idea è di intrecciare uninominale e proporzionale: se ...

Nel fortino del Nazareno Renzi attende i primi sondaggi sull'effetto Boschi : il timore di una campagna elettorale solo su di lei : La vigilia dell'audizione più temuta in commissione banche, quella del governatore di Bankitalia Ignazio Visco domani mattina, Matteo Renzi la passa facendo il punto con i suoi su quelli che secondo lui dovrebbero essere i temi della campagna elettorale e sulle prossime candidature. Il segretario dovrebbe candidarsi nel primo collegio di Firenze, puntando a sfidare il leghista Matteo Salvini. Oggi è anche la giornata della polemica ...

I temi della campagna elettorale? Lavoro - tasse e sicurezza : Ovviamente la cronaca, internazionale e nazionale, potrebbe farne diventare attuali anche altri, ma ai nastri di partenza dei mesi che porteranno alle elezioni a marzo 2018 i partiti si dovranno ...

Renzi : 'Abbiamo perso consenso - ma con la campagna elettorale il Pd tornerà il primo partito' : ... 'a Roma come a Bruxelles e a Francoforte', ma 'nessuno dei ministri che ha avuto numerosi rapporti con il mondo del credito, compreso il ministro Boschi, ha mai fatto pressione né difeso interessi ...

Lamezia Terme - il decreto di scioglimento : “Illecita acquisizione di voti in campagna elettorale” : “Noi abbiamo massacrato il prestigio delle cosche. E lo abbiamo fatto con fatti veri, con fatti concreti”. Così, il giorno dopo lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme, urlava il sindaco Paolo Mascaro. La relazione con cui il ministro dell’Interno Marco Minniti ha chiesto che il Comune calabrese fosse commissariato, però, racconta una storia diversa. L’operazione “Crisalide”, che ha portato all’arresto di 52 appartenenti alla ‘ndrangheta, e ...

"Peracchini e Guerri scherzavano su Acam in campagna elettorale..." : La Spezia - "Tutti ci hanno giocato durante la campagna elettorale tranne il PD, hanno giocato a chi la spara a più grossa su un tema così importante come Acam. Peracchini che doveva azzerare le ...

Matteo Renzi : che campagna elettorale farà : Sarà la prima campagna elettorale senza finanziamento pubblico ai partiti e ora che Matteo Renzi ha concluso il suo tour in treno, ci si chiede quali saranno le tappe della prossima campagna ...