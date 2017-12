Juventus-Roma 1-0 | le pagelle | decisivi Benatia e Szczesny

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-0 - vittoria dei bianconeri! Decide Matuidi nel primo tempo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45 . Buon ...

DIRETTA RISULTATI Champions League : Roma Chelsea 1-0 - Sporting Juventus 1-0 LIVE : ... in vantaggio su autogol di Alex Sandro, lo Sporting era stato rimontato solo nel finale da un gol di Mandzukic: "La Juventus è una delle prime 5 squadre del mondo - osserva il tecnico dello Sporting ...

Calciomercato Roma/ News - osservatori a seguire Bruno Fernandes contro la Juventus (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale(Pubblicato il Thu, 19 Oct 2017 03:15:00 GMT)

Champions League 2017/2018 : Roma-Chelsea su Canale 5 - Sporting-Juventus solo su Premium. Ecco le partite : Sporting-Juventus Torna la Uefa Champions League 2017/2018 e iniziano le partite di ritorno della fase a gironi. Questa sera tocca a Roma e Juventus, impegnate rispettivamente in casa contro il Chelsea e in trasferta contro lo Sporting Lisbona. La partita dei giallorossi è in diretta anche in chiaro su Canale 5, mentre quella dei bianconeri, così come tutte le altre in programma, soltanto su Premium. Champions League in tv: partite di martedì ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - la Juventus insiste per Pellegrini (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale(Pubblicato il Sun, 22 Oct 2017 14:15:00 GMT)

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Matuidi decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ultime ...

Inter - Regina degli scontri diretti : 5 punti tra Roma - Napoli e Juventus (in trasferta) : ... Gattuso torna alla difesa a quattro LIVE Chievo-Roma, cronaca e risultato in tempo reale: doppia parata di Sorrentino! Chievo-Roma diretta tv e streaming gratis, Serie A oggi 10 dicembre Juventus-...

La Juventus batte la Roma 1-0 Bianconeri a meno 1 dal Napoli : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Juventus: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic Roma: Alisson, ...

Serie A - Juventus-Roma : la conferenza di Di Francesco LIVE : Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Torino, la Roma si appresta a far visita alla Juventus nel posticipo della 18giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium alle 20:45. ...

Juventus-Roma al contachilometri - Allegri e Di Francesco maestri di turnover : 1 di 2 Successiva TORINO - C'è una cosa che accomuna Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco , allenatori che si ritroveranno davanti sabato sera all'Allianz Stadium per Juventus-Roma . Hanno ...

Serie A - la Juventus rischia : 2-1 al Benevento. Napoli fermato dal Chievo - vola la Roma : La Juventus batte la Cenerentola Benevento , ma che fatica. Il Napol i frena a Verona contro il Chievo (0-0) mentre la Roma non si ferma più e passa 4-2 sul campo della Fiorentina . La gara più ...

Champions - la Roma pesca lo Shakhtar Juventus contro il Tottenham : Sorteggio tutto sommato positivo per Roma e Juventus che trovano Shakhtar e Totenham sul loro cammino agli ottavi di Champions League. Lo Shakhtar ha eliminato il Napoli ed è squadra da...

Risultati Champions League / Classifica aggiornata : la Roma domina il Chelsea - Higuain salva la Juventus! : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, C e D. Quarta giornata nei vari gruppi, martedì 31 ottobre iniziano dunque le sfide di ritorno(Pubblicato il Tue, 31 Oct 2017 22:27:00 GMT)

Roma - Perotti sicuro : “Il Napoli è più forte della Juventus” : Roma, Perotti sicuro: “Il Napoli è più forte della Juventus” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, DICHIARAZIONI Perotti- Diego Perotti, esterno della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale della Roma. L’argentino ha avuto alcuni problemi fisici ma sta lentamente tornando in forma. “Il gol contro il Genoa è ...