Juve-Roma | Schick fa il regalo di Natale ad Allegri | è ancora l’anno dei bianconeri

(Di domenica 24 dicembre 2017) La differenza, ildiallantus, l’ha fatto Patrick, col suo errore imperdonabile all’ultimo secondo dell’ultimo minuto. Proprio lui, che per uno scherzo del destino la maglia bianconera l’aveva anche indossata per qualche breve giorno di luglio, prima di essere scartato per presunti e mai chiariti motivi di salute (e ora quelle immagini ritornano beffardamente su internet): il suo mancato arrivo a Torino e poi l’approdo nella Capitale rischia di esser stato il vero ago della bilancia della stagione dintus e. La prima si lancia verso lo scudetto, che al massimo sarà una lotta a due col Napoli; la seconda esce ridimensionata, perché se perdi tre scontri diretti su tre non può essere solo un caso. La grande sfida del turno natalizio è tutta in quell’azione finale, e nel tiro sbagliato dall’attaccante ceco a tu per tu con Szczesny. In realtà,è ...