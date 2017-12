Juve | la legge dell' ex Basta Benatia | segna ed esulta Allegri festeggia | la Roma sbatte

Tra Juventus e Barcellona una sfida da leggenda : tutti i precedenti : 1 di 7 Successiva TORINO - Juventus-Barcellona in programma mercoledì sera all' Allianz Stadium sarà il 13esimo incrocio tra le due squadre. L'ultimo è andato in scena al ' Camp Nou ' il 12 settembre ...

Juve - Allegri : "Il 7° scudetto sarebbe oltre la leggenda" : Anche contro la Spal uomini contati: "Buffon e Chiellini non giocano. In campo Douglas Costa, Dybala, Higuain e uno tra Bernardeschi e Cuadrado"

Matuidi : "Dybala andrà lontano - Buffon leggenda e io voglio entrare nella storia della Juventus" : Nello spogliatoio c'è il mondo, si parlano tutte le lingue, italiano, spagnolo, inglese, francese. A volte, le mischio e col mio accento i ragazzi hanno difficoltà a capirmi. È uno spogliatoio aperto.

Juventus, Cuadrado OUT- Dopo la disfatta azzurra, il calcio italiano è pronto a concentrarsi nuovamente sulla Serie A. La Juventus sarà impegnata nella difficile trasferta di Genova contro la Sampdoria. Brutte notizie per Massimiliano Allegri, il ...

Matuidi : 'Il Napoli non mi stupisce - ma sarà scudetto alla Juve. Buffon è leggenda' : Blaise Matuidi vede lo scudetto... alla Juventus . Parola del centrocampista francese a Sky Sport : 'Non sono sorpreso di vedere il Napoli così in alto, migliorano sempre di più. Giocano insieme da tempo e resteranno là con noi fino alla fine. La stagione è lunga, ma sono sicuro che alla ...

Agnelli carica la Juventus : 'Priorità vincere in Italia. Andiamo oltre la leggenda' : Andrea Agnelli Stamane all' Allianz Stadium c'è stata l'assemblea degli azionisti della Juventus . Andrea Agnelli , presidente della Vecchia Signora, ha offerto vari spunti. In primis ha parlato degli ...

Agnelli non si accontenta : Juve - ora dobbiamo entrare nella leggenda : La Juventus di Massimiliano Allegri ha dato una grande prova di forza nell'ultimo turno di campionato. I bianconeri, infatti, sono riusciti a vincere per 6-2 sul campo dell'Udinese di Gigi Delneri, nonostante l'inferiorità numerica per oltre 60 minuti di gioco. La Juventus domina in Italia da ormai sei anni, con il Presidente Andrea Agnelli che vuole entrare nella leggenda ottenendo il settimo tricolore consecutivo. Ecco le parole ...

Juventus - Higuain : la dura legge del leader : TORINO - Higuain è questo, un fuoriclasse, ma può essere ancora di più. E fa bene Allegri a pretendere il massimo da uno dei migliori attaccanti al mondo. Nel calcio, a certi livelli, e soprattutto in Europa, non sono ammissibili pause. Giusto essere esigenti perché i bilanci non si fanno dopo una prestazione, ma al termine di una stagione. ...

Matuidi : 'Il Napoli finirà dietro alla Juventus. Buffon? Leggenda' : ROMA - È un Blaise Matuidi raggiante quello che festeggia con la sua Francia la vittoria sulla Bielorussia che vale il pass per Russia 2018 . Ma anche in un momento così intenso non dimentica la ...

Juve - Agnelli : "Oltre la leggenda. Fatturato a 411 - 5 milioni" : Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha aperto l'assemblea degli azionisti Juventus con il suo discorso introduttivo, ringraziando Allegri, la squadra e la dirigenza per gli obiettivi sportivi ...

FIFA - Bolt elegge la sua Top 11 : c'è Buffon - sì a Bonucci. Altri 2 ex Juve : L'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt , ha una grande passione per il calcio ed è tifoso del Manchester United. In un'intervista a FIFA.com ha eletto la propria Top 11 - tra i giocatori attivi -, schierata rigorosamente ...

Juventus, Dybala BIANCONERO PER SEMPRE – Paulo Dybala è tornato a segnare in campionato con la maglia della Juventus. La rete è arrivata domenica a Genova contro la Sampdoria, ma non è bastato alla Juve per evitare la ...

Dybala - Higuain - Sandro : è la dura legge di Allegri. Juve mai stata così sua : Il sacrificio, il talento, la voglia di divertirsi assieme: bravi ragazzi, la direzione è quella giusta! #serieA #BolognaJuve #finoallafine - Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) December 17, 2017 ...