Juve e Napoli | lo scudetto è un affare solo per loro?

Champions League, Juventus E Roma- Appuntamento decisivo con la qualificazione agli ottavi di finale. Oggi Juventus e Roma proveranno a staccare il pass d'accesso per la seconda fase della Champions League. Bianconeri e ...

In Serie A vincono Napoli - Juve - Lazio e Milan : La decima giornata di Serie A registra il successo di Atalanta, Lazio, Cagliari, Milan, Fiorentina, Napoli, Juventus, Roma, Udinese e Inter. Nessun pareggio. Solo vittorie. Ecco il quadro completo dei risultati: Atalanta-Verona 3-0 (giocata alle 18,30); Bologna-Lazio 1-2 (Milinkovic-Savic, Lulic,…Continua a leggere →

Gomorra o Napoli-Juventus? Sky ha accolto la richiesta dei fan : TORINO - Il dilemma, fino a ieri, era di quelli risolvibili con una sola soluzione: fare una scelta drastica. Guardare in diretta Napoli-Juventus (venerdì 1° dicembre ore 20.45) oppure i due nuovi ...

Sfide di Natale - poker Lazio al Crotone. Dirette : Napoli e Inter - stasera Juve-Roma : Le reti tutte nella ripresa: apre le marcature Lukaku, raddoppia Immobile, poi Lulic e Felipe Anderson.

Giovinco : 'Italia - cosa devo fare di più? Napoli super - ma lo scudetto è della Juve' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovinco risponde: 'Replico nello stesso modo di allora (quando Conte disse che la MLS non è allenante): è vero che a livello tattico qui si gioca più ...

Napoli-Juve - Allegri ha deciso : clamoroso ribaltone nell’11 di partenza! : Napoli-Juve è alle porte, è giunto il grande giorno. A San Paolo sarà spettacolo questa sera, con due delle squadre in corsa per lo scudetto che si affronteranno in un incontro senza esclusione di colpi. La Juventus è costretta a rincorrere e non può sbagliare in questo impegno in trasferta. Ebbene, sembra proprio che mister Allegri abbia deciso l’11 che affronterà il Napoli, una formazione completamente ribaltata rispetto a quella che ...

Calcio - anticipo Napoli-Juventus 0-1 : 22.43 Nel big match del San Paolo doccia fredda per il Napoli battuto 1-0 dalla Juventus che si porta ad 1 punto dai partenopei ancora in vetta. Allegri schiera l'ex Higuain dal 1' ed è proprio lui ad andare in gol al 13' servito da Dybala.Il Napoli pressa, ma la Juve tiene bene.Al 31'Insigne impegna Buffon, al 55' ci prova Callejon.Al 68' miracolo di Reina su un gran tiro di Matuidi.Al 75'Insigne lascia il campo zoppicando, entra Ounas.I ...

Calciomercato. Napoli-Juventus - sfida per Dalot del Porto : l'agente atteso in Italia : Giuntoli è sicuro: diventerà uno dei numeri uno al mondo nel suo ruolo. E vuole consegnarlo a Maurizio Sarri, strappandolo alla concorrenza. Che sarà certamente agguerrita, con la Juventus ed altre ...

Probabili formazioni / Napoli Juventus : il giorno del Pipita. Quote - ultime novità live (Serie A 15^ giornata) : Probabili formazioni Napoli-Juventus: le Quote, il pronostico e le ultime novità sull'11 in campo oggi al San Paolo. Gonzalo Higuain solo in panchina?(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 11:48:00 GMT)

Napoli Juventus streaming oggi gratis diretta live su siti - Rojadirecta - link oggi venerdì 1 Novembre : Tutto pronto per la sfida del San Paolo tra Napoli e Juve. Novanta minuti ad alta tensione che potrebbero dire qualcosa di più su quale sarà la pretendente più credibile nella lotta per lo scudetto

Juve - operazione 1º posto : "Il Napoli non ci fa paura" : Dopo la sosta gli scontri diretti, la spinta di Elkann: 'Più gli avversari sono forti, più lo diventiamo noi' Un'emozione lunga centovent'anni. La Juventus raccontata attraverso l'evoluzione del logo. ...

Roma, DICHIARAZIONI Perotti- Diego Perotti, esterno della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale della Roma. L'argentino ha avuto alcuni problemi fisici ma sta lentamente tornando in forma. "Il gol contro il Genoa è ...

Ferrero tifa Napoli : 'Spero la Juve si scansi' : Queste le parole del patron blucerchiato a Premium Sport : 'Posso dare dei consigli solo al cuore. Se dovesse vincere il Napoli, sarei più contento . Non ho nulla contro la Juventus, ma se dopo sei ...

Alle 20:45 le due squadre più forti della Serie A, favorite per la vittoria dello Scudetto, si giocano un pezzo importante della propria stagione