Jovanotti Video | il 2018 sarà l' anno dell' abbraccio | bisogna celebrare la

Jovanotti/ Video - “Rick Rubin mi ha detto che ho una voce pessima : che bagno di umiltà!” : Video, JOVANOTTI, il cantante si è affidato per l'ultimo album al produttore internazionale Rick Rubin, il quale, senza tanti giri di parole, ha criticato la sua voce.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 19:28:00 GMT)

Il video di Oh - vita! di Jovanotti in anteprima su Rai1 con Vincenzo Mollica : i dettagli : Il video di Oh, vita! di Jovanotti arriva in anteprima su Rai1. La clip ufficiale del nuovo e attesissimo singolo di Lorenzo Cherubini sarà infatti trasmessa subito dopo il TG1, con il commento di Vincenzo Mollica. L'appuntamento è perciò fissato per le ore 20,30 del 9 novembre. L'uscita del singolo è attesa per il 10 novembre e rappresenta il brano di lancio del prossimo disco prodotto da Rick Rubin. Il brano fa parte delle 14 tracce che ...

Guè risponde a Jovanotti - Saviano e a chi dice di 'nascondere la bamba' - video Video : In una recente intervista per Rolling Stone #Jovanotti ha espresso il suo punto di vista sul rap e la trap italiana [Video], chiamando in causa artisti come Salmo, Sfera Ebbasta e Ghali. Poco più di 24 ore fa #Guè Pequeno ha voluto commentare ironicamente la circostanza, citando anche Roberto Saviano, dato che pure quest'ultimo ha manifestato pubblicamente il suo pensiero sull'argomento. Trap, Jovanotti e numeri gonfiati nel rap italiano Nella ...

Jovanotti/ Video - 'Se penso al mio esordio mi imbarazzo - ero un cantante terribile' : Video, JOVANOTTI ripercorre la sua carriera di musicista: dagli esordi alla radio, passando per i vari impieghi svolti allo scontro col critico Michele Serra.(Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 13:55:00 GMT)

Fibra spiega i suoi problemi con la marijuana - Jovanotti chiede una canna in TV Video : La legalizzazione della #marijuana negli ultimi anni ha rappresentato sicuramente uno dei temi più caldi, controversi e discussi in tutto il mondo occidentale, sono moltissimi infatti i paesi che nell'ultimo decennio hanno cambiato la legislazione relativa alla produzione, all'uso, al consumo ed al commercio di una sostanza – una pianta – di origine naturale, che in molti continuano però a considerare una droga, mentre per tanti altri ...

Video e testo del nuovo singolo di Jovanotti : Oh - vita! chiude un cerchio tra Lucio Dalla e Primo Brown : Il nuovo singolo di Jovanotti è finalmente arrivato in radio, online e su tutte le piattaforme digitali e di streaming. Il brano sembra quasi un anello di congiuzione tra un Lorenzo ormai cresciuto e quello di Penso Positivo. Oh, vita! è un brano pop quindi si presta a essere interpretato in diversi modi. Di certo è una celebrazione alla vita, a cominciare dall'adolescenza trascorsa tra le vie di Roma fino agli anni del successo. La mano di ...

Arriva al cinema il documentario di Jovanotti : primi dettagli del Jova Day e data di uscita (anteprima video) : Il documentario di Jovanotti Arriva sul grande schermo: in occasione dell'uscita del nuovo album Oh, Vita! il cantautore romano sarà protagonista di un documentario sulle fasi di lavorazione all'album, che uscirà l'1 dicembre al cinema. Il nuovo album Oh, Vita! è il quattordicesimo progetto discografico di Jovanotti, e arriverà anche nei cinema: in concomitanza con la pubblicazione del disco, l'1 dicembre sarà proiettato in tutte le sale ...

Video di Jovanotti a Che Tempo Che Fa da Oh - Vita! a In Italia : “Mia moglie Francesca mi ha convinto a scriverla” : Jovanotti a Che Tempo Che Fa si è esibito in Oh, Vita!, il nuovo singolo che ha anticipato l'uscita del disco omonimo, quattordicesimo album in studio del cantautore romano. In prima serata su Rai Uno, Jovanotti ha presentato al grande pubblico il suo ultimo progetto discografico, Oh, Vita!, pubblicato venerdì 1 dicembre e disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store. Il nuovo album d'inediti di Jovanotti è prodotto da Rick Rubin, ...

Jovanotti torna ai ritmi incalzanti nel video di Oh - Vita! : ROMA – torna ai ritmi incalzanti, qualcuno direbbe al rap, Jovanotti nel video di Oh, Vita!. “Un ritorno alle origini” come lo ha definito lo stesso Lorenzo Cherubini. Il singolo anticipa l’album omonimo in uscita il 1 dicembre, ribattezzato già JovaDay. Oh, Vita!, ha scritto lo stesso Jovanotti, “è prodotto da Rick Rubin e mixato […] L'articolo Jovanotti torna ai ritmi incalzanti nel video di Oh, Vita! sembra essere il primo su NewsGo.

