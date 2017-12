Ius Soli | scaricabarile tra il Pd e il M5s | “Non abbiamo numeri” “Ipocrisia” E

Ius Soli - Salvini gongola : "Cittadinanza va meritata" : 'Grazie alla Lega, legge sullo ius soli affossata: la cittadinanza va desiderata, maturata e meritata, non si regala, né ora, né mai!#primagliitaliani'. Matteo Salvini , in un post su Facebook, ...

Ius Soli - Salvini gongola : Cittadinanza va meritata : "Grazie alla Lega, legge sullo ius soli affossata: la Cittadinanza va desiderata, maturata e meritata, non si regala, né ora, né mai!#primagliitaliani". Matteo Salvini, in un post su Facebook, esprime così la sua contentezza per il mancato numero legale in Senato che ha fatto sì che si mettesse la parola fine alla legge sulla Cittadinanza agli stranieri.Il leader della Lega questa mattina ha fatto visita all'Ospedale dei ...

Senato affossa Ius Soli. Massimo Corsaro : 'Battetevelo in ' : ROMA Il Senato boccia lo ius soli e aldilà della polemica politica che comunque ha infiammato la vigilia di Natale (sostanzialmente il Pd accusa M5s di aver affossato la legge e Liberi e Uguali accusa il Pd più o meno dello stesso), arriva il tweet del ...

La scuola è più sola senza la legge sullo Ius soli : La disomogeneità culturale, il guazzabuglio in cui il nuovo entra nel mondo è infatti l'unico terreno che può fecondare un sapere che non può crescere se non mettendo in discussione continuamente le ...

La scuola è più sola senza la legge sullo Ius soli : Senatori e partiti che non hanno voluto discutere la legge sullo ius soli temperato e sullo ius culturae, hanno confermato la discriminazione contro più di 800mila bambini e ragazzi a cui è negata la cittadinanza. Leggi

Ius Soli - esplode la bufera sugli assenti in Senato : Anche la Chiesa e il mondo della solidarietà non usano mezzi termini per raccontare il nulla di fatto. 'Non hanno nemmeno fatto lo sforzo di schierarsi e votare a viso aperto per dire sì o no allo ...

Ius Soli - Salvini : “Lo stop alla legge? Il nostro regalo di Natale agli italiani - cittadinanza va meritata” : “È Il nostro regalo per gli italiani. La cittadinanza va meritata, va voluta e va scelta. Qualcuno voleva usarla come merce di scambio elettorale e noi siamo riusciti a vincere ed è la vittoria degli italiani”. Con queste parole Matteo Salvini commenta positivamente lo stop alla discussione sullo Ius soli. Risponde poi alla dichiarazione di Lupi che non lo vede come leader del centrodestra. “Da chi ha cambiato 18 partiti il ...

Ius Soli affossato in Senato - è polemica : "Far mancare il numero legale è scelta da politica in fuga. Ieri in fuga dall'ultima responsabilità di legislatura. Una mossa da ignavi e, al tempo stesso, rivelatrice - prosegue - Rivelatrice di una ...

Ius Soli - Rossi : il Pd ha deluso anche sui diritti civili : Roma, 24 dic. (askanews) '700mila ragazzi figli di un dio minore. Il Pd ha deluso anche sui diritti civili'. Lo spiega il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in un post su Facebook ...

Ius Soli affossato in Senato - è polemica : Non si placa la polemica per il mancato voto dello Ius soli ieri in Senato. " Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ragazzi, che di fatto già lo ...

Ius Soli - da Boldrini a Kyenge : adesso è caccia ai sabotatori : Da ultimo, mancato, impegno di questa legislatura a primo terreno di scontro per la campagna elettorale che si aprirà tra pochi giorni. Se, infatti, ieri il Senato ha fatto mancare il numero legale condannando la legge sullo ius soli, tra i partiti non si placano le polemiche. "Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ragazzi, che di fatto già lo sono, attendevano con fiducia di ...

Ius Soli - Boldrini : assenti responsabili : 15.56 "Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ragazzi, che di fatto già lo sono, attendevano con fiducia di diventare cittadini italiani. assenti in #Senato e chi ha fatto mancare sostegno si sono assunti grave responsabilita' #IusSoli". Lo scrive con un tweet la Presidente della Camera, Laura Boldrini.

Ius Soli - Boldrini 'Promessa mancata - grave responsabilità assenti'. Avvenire 'Fine ingloriosa Parlamento' : ... Avvenire: 'POLITICI IGNAVI E IN FUGA' 'Far mancare il numero legale è scelta da politica in fuga', si legge nell'editoriale di prima pagina di Avvenire , il quotidiano dei vescovi. 'Fuga dall'ultima ...

Ius Soli - Avvenire : mossa da ignavi - fine ingloriosa legislatura : 'Far mancare il numero legale sostiene è scelta da politica in fuga. Ieri in fuga dall'ultima responsabilità di legislatura. Una mossa da ignavi e, al tempo stesso, rivelatrice. Rivelatrice …