Ius soli | manca numero legale | stop in Senato Calderoli | è morto e sepolto

Perché è fallito lo Ius soli : La discussione in Senato non è nemmeno iniziata per la mancanza del numero legale: mancava tutto il M5S, tutta la destra e anche un pezzo del centrosinistra The post Perché è fallito lo ius soli appeared first on Il Post.

Rassegna stampa del 24 dicembre 2017. Immigrati arriveranno con voli umanitari - Ius soli bocciato : Il Fatto Quotidiano, cronaca interna: " Consip , il generale Maruccia informò Del Sette "Gli dissi che lo accusavano della fuga di notizie"". IlSole24Ore dedica articoli al crollo delle criptovalute. ...

Parola fine sullo Ius soli : la destra esulta - la sinistra litiga : Finanziaria blindata, ius soli affossato: in poche ore, ieri, il Senato ha esaurito i residui compiti della legislatura.Che sul provvedimento per la nuova cittadinanza sarebbe andata a finire così, lo sapevano tutti. E tutti, trasversalmente e con diverse gradazioni, hanno contribuito. All'ora di pranzo, dopo la discussione di una pregiudiziale di costituzionalità della Lega, viene chiesta la verifica del numero legale necessario per ...

Il cardinale Parolin : 'Ius soli - bene lo stop - il Paese è già lacerato' : ... il cardinale Pietro Parolin, al Ceis per la messa natalizia (presente il Sindaco Virginia Raggi), commentava con una buona dose di concretezza lo stop di una delle leggi più care al mondo cattolico. ...

Vitalizi e Ius soli su un binario morto : Con il via libera definitivo alla manovra arrivato oggi al Senato, l'attenzione si sposta sul Colle, con le valutazioni che il Presidente della Repubblica farà circa lo scioglimento delle Camere. Ma ...

Legislatura finita senza Ius soli e vitalizi : The end. La diciassettesima Legislatura è di fatto finita con il via libera che il Senato ha dato alla legge di bilancio. La manovra, già votata alla Camera, è infatti passata con 140 voti a favore e 94 contrari. All'appello mancano la legge sullo ius soli e quella sui vitalizi, per cui ormai non c'è più tempo. Nell'ultima seduta prima della pausa natalizia è mancato il numero legale a Palazzo Madama e ...