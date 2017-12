Isola dei Famosi | ecco chi potrebbe partire per l' Honduras

Isola dei Famosi 2018 - primi papabili concorrenti : Si stanno svolgendo i casting per l' Isola dei Famosi 2018 . È un momento delicato, poiché già vi sono i primi rifiuti certi. Tuttavia alcune riviste, come Chi e Oggi, hanno diffuso le prime ...

Concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018 : tutte le indiscrezioni : Ultime novità sui Concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. Le indiscrezioni sono numerose. Una delle showgirl datre tra i naufraghi è una ragazza che in passato ha fatto molto discutere per la sua amicizia con Silvio Berlusconi. Adesso è una madre…Continua a leggere →

Grande Fratello 15 : il vincitore all'Isola dei Famosi : Grande Fratello 15 torna in onda a gennaio su Canale 5 e il suo vincitore andrà di diritto all'Isola dei Famosi. Grandi novità sono quindi in arrivo per l'edizione originale dello storico reality dell'ammiraglia Mediaset. Alla conduzione non è stata ancora comunicata ancora nessuna notizia ufficiale da parte degli autori in merito all'esclusione di Alessia Marcuzzi, che nel caso in cui dovesse esserci potrebbe accompagnare il vincitore nel suo ...

I concorrenti del GF all'Isola dei Famosi : Mediaset sorprende ancora : Grandiosa novità sul cast completo dell'Isola dei Famosi 2018: un concorrente arriverà dal Grande Fratello! Non quello VIP, sia chiaro, perché tra le tante sorprese che Mediaset ha in serbo per il suo pubblico, c'è anche un'edizione normale in arrivo dopo la pausa natalizia: un tentativo per vedere come i telespettatori reagiscono al ritorno all'edizione non VIP del Grande Fratello, anche se i risultati potrebbero essere falsati dal fatto che il ...

L'Isola dei famosi 13 dal 22 gennaio : concorrenti Brigitte Nielsen-Francesco Monte-Francesca Cipriani-Mariano Di Vaio? Opinionisti a rotazione : Il settimanale Spy rivela in anteprima, nel numero in edicola da venerdì 1 dicembre, i primi nomi sicuri del cast delL'isola dei famosi 13 che parte su Canale 5 lunedì 22 gennaio. L'isola dei famosi 13, concorrenti Giulia Salemi-Maurizio Battista-Iva Zanicchi-Chef Rubio-Paola Barale? Inviato Alvin o Stefano De Martino prosegui la letturaL'isola dei famosi 13 dal 22 gennaio: concorrenti ...

Isola dei Famosi : i toto naufraghi e conduttori della nuova edizione : Dopo la conclusione della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è partito il toto nomi sulla lista dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras a gennaio 2018. Questa nuova edizione del reality show di Canale 5 sarà presentata da Alessia Marcuzzi affiancata da Mara Venier che si calerà nei panni di opinionista. Per quanto riguarda i concorrenti più probabili, secondo la rivista Spy, sono: Brigitte Nielsen, Sabrina Ghio, Antonella Fiordelisi e ...

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra : "Sono single. Ero depressa ai tempi di Striscia la Notizia" : Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia, ha preso parte all'ultima edizione andata in onda de L'Isola dei Famosi, al termine della quale, come ricordiamo, ha trionfato Raz Degan.La showgirl 25enne ha concesso un'intervista al settimanale Diva e Donna al quale ha raccontato un momento buio della propria vita costellato dalla depressione. Il periodo in questione risale al 2013, proprio l'anno in cui Giulia Calcaterra ballava sul ...

