: Iraq, prima messa di Natale a Mosul - NotizieIN : Iraq, prima messa di Natale a Mosul - AbatediTheleme : RT @AlexScipione: #Iraq: celebrata a #Mosul la prima messa di #Natale dopo tre anni di dominio jihadista - AlexScipione : #Iraq: celebrata a #Mosul la prima messa di #Natale dopo tre anni di dominio jihadista - elvialorena50 : @yazid_21z @Massy_26 @padrezampa @PeppeL2 @SCuntreri @emmabonino Non ho detto "da dove casualmente si nasce", ma ce… -

Nella chiesa di San Paolo atorna la celebrazione delper lavolta dal 2013. La città è stata ripresa a luglio all'Isis dopo 9 mesi di combattimenti. Nell'edificio dove tende rosse e bianche nascondono in parte le cicatrici della guerra,il patriarca caldeo Sako ha invitato decine di fedeli di pregare per "la pace e la stabilità a, ine nel mondo". "Celebrare questaè importante per far rivivere la vita cristiana nella seconda città più grande dell'" ha detto.(Di domenica 24 dicembre 2017)