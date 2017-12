Iraq | oltre 23mila soldati morti in offensiva anti-Isis a Mosul

Iraq : oltre 9.000 civili morti per liberare Mosul : Il prezzo di sangue pagato dagli abitanti di Mosul per la liberazione della città dall'Isis è stato tra i 9.000 e gli 11.000 morti , un numero quasi 10 volte maggiore di quanto riferito finora. E' ...

Sisma Iran e Iraq : il cordoglio del Papa per le oltre 300 vittime : Solidarietà anche dall'Unione europea che tramite l'Alto rappresentate per la politica estera Federica Mogherini. Quanto accaduto al confine tra i due Paesi, ha osservato, "è in cima ai nostri ...

Iraq - sisma di magnitudo 7.2 al confine con l'Iran | Oltre 350 morti e 5.000 feriti - : Una forte scossa di terremoto ha colpito la regione di Sulaymaniyya, in Iraq , nei pressi del confine con l'Iran . Lo riferisce lo United States geological Survey, precisando che il sisma registrato aveva magnitudo 7.2. La scossa è stata avvertita anche in Israele e a Dubai

Forte scossa di terremoto tra Iraq e Iran : oltre 300 morti : Forte terremoto in Iraq. Una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito il Paese a circa 200 chilometri a nord est di Baghdad, vicino al confine con l’Iran. Erano le 21.30 ora locale in Iraq (circa le 20 di domenica sera in Italia). Il bilancio provvisorio è di oltre 300 morti solo in Iran. Il governo di Baghdad non ha invece diffuso un bilancio delle vittime e dei danni. La scossa, registrata dall’Istituto geologico degli Stati Uniti, è stata ...