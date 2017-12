: IPTV, guardare Sky gratis è illegale: ecco cosa si rischia - Blasting News - TutteLeNotizie : IPTV, guardare Sky gratis è illegale: ecco cosa si rischia - Blasting News - TutteLeNotizie : IPTV, guardare Sky gratis è illegale: ecco cosa si rischia - Blasting News - TutteLeNotizie : IPTV, guardare Sky gratis è illegale: ecco cosa si rischia - Blasting News - TutteLeNotizie : IPTV: cosa si rischia a guardare Sky gratis - TecnoAndroid -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) Chi è meno pratico della tecnologia, molto probabilmente è la prima volta che sente questa parola, ma chi è esperto, sa distiamo parlando: la, una sigla che nasconde dei lati molto oscuri anche se in origine la creazione era in buona fede. Almeno una volta nella vita, chiunque ha cercato sui motori di ricerca VIDEOcome vedere le #pay tv, come Sky e #Premium in maniera totalmente gratuita. Sono tante le ricerche che escono, ma il 90% di esse sono dei virus o dei malware che danneggiano irreparabilmente il vostro PC. Il restante 10%, invece, rispecchia appieno i criteri di ricerca. Esistono dei siti internet che offrono gratuitamente, ma a volte a pagamento, con un canone mensile che costa un quarto del canone ufficiale delle pay TV, la visione di tali canali che sulle TV in chiaro non è possibile vedere. Tuttavia, i canali vengono prontamente bloccati nell'arco ...