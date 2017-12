IO SONO CON TE Maria e il cammino di un regista iniziato da un film

Povertà - in Italia SONO 10mln le persone in difficoltà economiche : Una serie di incombenze a cui far fronte ogni giorno. Una bolletta da pagare, un elettrodomestico rotto, un impegno fastidioso in più nelle giornate frenetiche della maggior parte degli Italiani, ma ...

Sci alpino - i favoriti della Coppa del Mondo di discesa : Fill cerca la terza di fila - sarà derby con Paris? I norvegesi SONO in cerca di riscatto : La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino inizierà, in questo weekend, anche per gli specialisti della velocità. Sabato 25 novembre a Lake Louise, in Canada, toccherà finalmente ai discesisti, pronti per il primo appuntamento di una stagione che avrà il proprio culmine con le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Per quanto riguarda la classifica di specialità, sono diversi gli atleti che possono ambire alla vittoria: andiamo a osservare ...

Zenga : 'Italia - vai al Mondiale. Telecronaca? Non SONO contento...' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Walter Zenga racconta le sue sensazioni su Svezia-Italia: 'sono ottimista, secondo me passiamo noi. Sarò in telecronaca per la Rai... ma non sono contento perché il mio posto è in panchina, ...

Le donne nello sport? 'Anche se partecipano a Mondiali e Olimpiadi non SONO considerate professioniste'. Parla il manager Paolo Lugiato : 'In Italia? Ecco ... : E i media? Penalizzano gli sport femminili? "Sicuramente la bilancia è al momento totalmente a favore degli sport maschili, che generano share televisivi più alti e attirano più sponsor. L'esperienza ...

Russiagate - Manafort si costituisce : "Ha cospirato contro gli Usa". Trump : "SONO fatti vecchi" : ... poi defenestrato nel 2014 dalla rivolta di Maidan, e con gli oligarchi che dominavano l'economia del Paese, come Oleg Deripaska. Nell'agosto scorso gli agenti federali avevano tirato giù dal letto ...

Napoli - Koulibaly : 'Vogliamo fare la storia. Con Sarri SONO cresciuto tanto' : Un Koulibaly a cuore aperto. Che parla di obiettivi e sogni da inseguire sul campo, ma anche di tematiche più importanti e delicate, come quella del razzismo. Il difensore del Napoli è stato ...

Le connessioni sicure WiFi non SONO più sicure : Una grave falla nel sistema WPA2 rende potenzialmente accessibile buona parte dei dati che i dispositivi scambiano tra loro sulle reti senza fili The post Le connessioni sicure WiFi non sono più sicure appeared first on Il Post.

Il killer del tallio ha confessato : “SONO stato io” : «Sono stato io a mettere il tallio». Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese in cella per aver avvelenato i familiari uccidendone tre, interrogato oggi dal gip di Monza, Federica Centonze, ha confessato di essersi occupato «personalmente» di contaminare gli alimenti che sapeva essere abitualmente consumati dai parenti. ...

A Berlusconi SONO giunte “strane voci” riguardo il nuovo film di Sorrentino : “Mi sono giunte strane voci, spero non sia così, ma sembra che sia un’aggressione politica nei mie confronti. Spero che siano voci non fondate sulla realtà”. È un Berlusconi che non gira troppo attorno alla questione quello che ha parlato di “Loro”, il nuovo film di Paolo Sorrentino che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Era inevitabile che qualche giornalista, durante la conferenza stampa sul referendum per l’autonomia ...

Marcia migranti contro Cona - sindaco : “Chiedono di essere trattati come umani. Dove SONO i politici? Qui non c’è nessuno” : “Questi ragazzi stanno facendo quello che dovrebbero fare tutte le persone civili: protestare per ottenere un trattamento da esseri umani. Qui dovrebbero venire i partiti, il vescovo di Padova, la Charitas, tutte le persone civili. Invece non c’è nessuno, nessuno denuncia quello che sta accadendo, ovvero che gli extracomunitari vengono trattati in modo non degno per un Paese che si dichiara civile. E la nostra comunità sta subendo una ...

Ventura non cambia modulo. Anche le parole SONO confuse : La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giurano i testimoni dinanzi ai giudici. Dinanzi all'obbligo di spiegare in pubblico il disastro mondiale con la Svezia, Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, esonerato perché indisponibile alle dimissioni, si è congedato invece con una dichiarazione affidata all'agenzia Ansa che dribbla l'obbligo di declinare tutta la verità, persino la sua, quella di parte ...

M5S - Di Battista : “Berlusconi dice che non SONO laureato? Lo ho querelato - ma mi basterebbero le scuse” : Alessandro Di Battista, intervenuto sul palco di Ostia per sostenere la candidata M5S per la presidenza del X Municipio, Giuliana Di Pillo, annuncia: “Berlusconi ha detto che non sono laureato. Io ho quasi due lauree ed un master in tutela internazionale dei diritti umani e l’ho querelato. Gli ho chiesto centomila euro ma mi accontento di una lettera di scuse dove dice ‘Di Battista vanta dei titoli accademici di tutto riguardo. ...

Contest Randstad 2017 : i vincitori - ecco chi SONO i talenti italiani : Chi sono i vincitori del CNC Contest Randstad 2017. Cosa prevede l’iniziativa, obiettivi e come si è svolta quest’anno

Il chirurgo plastico al matrimonio vip - le invitate fanno finta di non conoscerlo - lui : 'SONO tutte mie pazienti' : Il suo post è un ritratto esilarante del mondo dei famosi. ' Qualche tempo fa ho ricevuto l'invito al matrimonio di un personaggio molto famoso e amato dal pubblico, al quale, ahimè, sono arrivato in ...