Intesa Sanpaolo la terza banca digitale in tutta Europa

Intesa Sanpaolo - MBCredit Solutions acquista 600 milioni di euro di crediti non performanti : (Teleborsa) - MBCredit Solutions ha acquistato da Intesa Sanpaolo il portafoglio Sherazade, uno stock di crediti non performanti (NPE) unsecured del valore nominale di circa 600 milioni di euro. Il ...

Pagamenti mobile - Intesa Sanpaolo accelera : accordo con Samsung : La banca: più penetrazione e maggiore livello di sicurezza L'articolo Pagamenti mobile, Intesa Sanpaolo accelera: accordo con Samsung proviene da VanityFair.it.

Intesa Sanpaolo in rosso. Pesa bocciatura di JP Morgan : Giornata negativa a Piazza Affari per il colosso creditizio , che presenta una flessione dell'1,59% sui valori precedenti. A Pesare il downgrade di JPMorgan Cazenove a neutral da overweight, con il ...

Previdenza : Intesa Sanpaolo Vita - il fondo pensione Il mio domani : Milano, (askanews) - Cresce l'attenzione degli italiani per la Previdenza integrativa. I fondi pensione sono ormai utilizzati da oltre 8 milioni di occupati, circa un lavoratore su tre, pari a una ...

Intesa Sanpaolo sigla accordo con sindacati e cede 103 immobili a Bain e Castello : (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ieri ha ceduto un portafoglio immobili a Bain Capital e Castello SGR ed annunciato una importante Intesa con i sindacati, che prevede l'assunzione di 1.500 persone ...

Intesa Sanpaolo stanzia 100 mln di euro per i clienti ex soci venete : (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha deciso di stanziare un plafond da 100 milioni di euro per i prossimi cinque anni per i clienti di Veneto Banca e Popolare Vicenza che hanno perso i loro risparmi ...

Monza - Intesa Sanpaolo inaugura terzo asilo nido in un ospedale : Al Centro Maria Letizia Verga del San Gerardo L'articolo Monza, Intesa Sanpaolo inaugura terzo asilo nido in un ospedale proviene da VanityFair.it.

Intesa-Sanpaolo : vola l'export dei distretti piemontesi - +15 - 3% : Torino, 16 ott. (askanews) Anche nel secondo trimestre del 2017 i distretti piemontesi hanno messo a segno un risultato eccellente, realizzando un incremento delle esportazioni del 15,3% (pari a 295 ...

Enel e Intesa Sanpaolo insieme per l'economia circolare : l'economia circolare punta alla trasformazione dei processi e al re-design dei prodotti e dei servizi, favorendo il superamento delle tradizionali divisioni tra diversi settori industriali e una ...

Intesa Sanpaolo : nuove opportunità di credito a sostegno dell'economia sociale : ...alla Convenzione per la concessione di finanziamenti a fronte di investimenti previsti nell'ambito delle agevolazioni alle imprese del Terzo Settore per la diffusione e il rafforzamento dell'economia ...

Accordo Intesa Sanpaolo-Confindustria : 12 mld per imprese venete : Scorzè (Ve), 8 nov. (askanews) Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria hanno presentato a Scorzè, in provincia di Venezia, l'Accordo triennale 'Progettare il futuro', per favorire la ...

Imvest - accettata l'offerta per l'acquisto di immobili da Intesa Sanpaolo : E' stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate l'offerta irrevocabile per l'acquisto di immobili da Intesa Sanpaolo Provis e Intesa Sanpaolo presentata da Imvest a febbraio. Lo comunica la società ...

Grattacielo Intesa Sanpaolo diventa una guida multimediale : Inaugurato il 15 aprile 2015 dopo nemmeno cinque anni di lavori , il Grattacielo Intesa Sanpaolo nasce da una selezione tra sei proposte avanzate dai più prestigiosi studi di architettura al mondo. ...