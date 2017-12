Internet | la Cina ha chiuso 13mila siti web dal 2015

La Cina vuole aprire le porte a Internet. Per controllarlo sempre di più : In un Paese vasto e ancora povero, il governo deve esercitare un ferreo controllo sullo sviluppo dell'economia. Uno stato autoritario è dunque fondamentale per riaffermare la 'grandezza nazionale' ...

Cina : al via la “World Internet Conference” : Tim Cook, Jack Ma, Chuck Robbins. Si è aperta con gli interventi dei giganti dell’innovazione e della tecnologia la quarta edizione della ‘World Internet Conference‘, congresso mondiale sulla Rete in corso a Wuzhen, nella provincia cinese di Zhejiang. Economia digitale, tecnologia di frontiera, Internet e società, governance per il cyberspazio, cambi e cooperazione i cinque temi al centro del forum che vede fra i suoi relatori ...

Così in Cina i big di Internet passano i dati dei cittadini al governo : In Cina il Partito, sovrapposto quasi completamente allo Stato, domina ogni sfera della vita pubblica e dell'economia. Tencent, la più grande società al mondo nel settore dei giochi online per gli ...

Indagato per corruzione l'ex zar di Internet della Cina : Roma, 22 nov. (askanews) Lu Wei, l'uomo che era andato nella Silicon Valley per dettare le linee della presenza di giganti come Facebook e Google nel mercato più grande del mondo, è finito nella polvere. l'ex capo dell'Amministrazione cinese del cyberspazio, secondo quanto scrive il Global Times, è finito sotto inchiesta del Partito per …