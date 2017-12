Inter | le sconfitte consecutive sono due | preoccupazione o fiducia per la stagione

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s Inter national Tournament 2017 : l’Italia chiude il torneo con tre sconfitte. Azzurre battute dalla Russia 4-0 : Si chiude con tre sconfitte in altrettante gare la partecipazione della Nazionale Italiana femminile di Calcio a 5 al Nations Women’s International Tournament 2017 , tenutosi questo weekend al Palacio Multiusos di Guadalajara, in Spagna. Le Azzurre , dopo aver perso i primi due match contro Portogallo e Spagna, si sono arrese anche alla Russia , che ha vinto con un secco 4-0. Come ieri contro le iberiche, anche oggi all’Italia è costato ...

Gian Piero Ventura - l’ex ct parla dopo l’esonero : “Sconfitte non si spiegano con una sola verità. Ci sono Interrogativi” : “Le sconfitte non si possono spiegare con una sola verità”. Gian Piero Ventura parla per la prima volta dopo l’esonero. L’ex commissario tecnico della Nazionale, licenziato dopo la mancata qualificazione a Russia 2018, fornisce la sua versione all’Ansa. “Nel calcio, le vittorie sono sempre il prodotto del merito di tanti – dice – Allo stesso tempo le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non ...