Inter | Ausilio parla con il ds del Sassuolo | ecco l' incredibile scenario

Icardi : "Qui il mio futuro - voglio vincere. All'Inter grazie a Moratti e Ausilio..." : A 40 anni non sarò nel mondo del calcio, sono diverso da Totti: non sarò un allenatore o un dirigente, nessuno dei due mi piace come ruolo. Magari farò il padre a tempo pieno". Gasport

Inter, Ausilio conferma Cancelo: "Non ha chiesto la cessione…" Inter, Ausilio- Intervenuto ai microfoni di "PremiumSport", Ausilio, direttore sportivo del'Inter ha colto l'occasione per sottolineare alcune considerazioni in vista del mercato. Un piccolo appunto su Cancelo. Il terzino ...

Inter - Ausilio e il possibile colpo Ramires : 'Ne parliamo tra un mese' : Nel prepartita di Verona- Inter , Piero Ausilio ha parlato a Premium Sport del mercato di gennaio dei nerazzurri, concentrandosi in particolar modo su Ramires : 'Se dico che non ne abbiamo mai parlato me lo richiedete. È ancora presto per fare certe valutazioni col ...

Ausilio : 'Spalletti il tesoro dell'Inter. Vidal? No - sarà un mercato sostenibile' : Non troverete un'intervista in cui non difenda qualcuno dei suoi giocatori: per lui sono veramente i migliori al mondo, tant'è che non vuole assolutamente che venga venduto nessuno a gennaio. Con ...

Ausilio : "Spalletti un motivatore - Inter a posto così. E Perisic è un top player..." : Consueta Intervista pre-match di Piero Ausilio ai microfoni di PremiumSport . Il direttore sportivo nerazzurro, a pochi minuti dal kick-off di Inter-Torino, ha fatto il punto sulle eventuali mosse di ...

Ausilio su Icardi : 'La clausola possono pagarla - ma non convinceranno Mauro a lasciare l'Inter' : Intervenuto ai microfoni di Rai Sport , il direttore sportivo dell'Inter ha parlato ampiamente di mercato soffermandosi anche sulla clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel contratto di Mauro Icardi che il Real ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Difficile migliorare questa rosa' : ' La squadra va benissimo così - continua il ds ai microfoni di Premium Sport - e oltretutto gennaio è un mercato sempre complicato, perché le occasioni sono molto rare. Se c'è qualcosa che ci farà ...

Inter - Ausilio : "Derby? Pressione sul Milan". Spalletti : "Tifosi stateci vicino" : Auguri a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo, sempre più fantastici. Caricatevi - aggiunge con sorriso Zhang- , siate eccitati. Divertitevi e... andiamo a comandare". Alla cena, a cui ...

Calciomercato Inter - Ausilio svela tutto : “Ecco la verità su Ramires e Vidal” : Calciomercato Inter – Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni di ‘tuttoSport’ in cui ha toccato diversi argomenti a cominciare da Spalletti, ampiamente elogiato: “Sembra qui da tanti anni, si è integrato alla perfezione non solo con il mondo Inter, ma anche con la città. Si è subito trovato bene, si sente a suo agio e ha dato un contributo importante per ...

Inter - Ausilio : 'Clausola per Skriniar? Lasciamolo crescere' : TORINO - 'Clausola per Skriniar? Di clausole non parliamo, sono cose vecchie: lasciamogli il tempo di crescere'. Così Piero Ausilio , ds nerazzurro, ai microfoni di Premium Sport. 'Lo scambio di battute con Buffon prima del match? Gli stavo chiedendo che tipo di problemi avesse avuto, nulla di più: è un ragazzo che stimo molto' , prosegue Ausilio, che definisce la scelta ...

Inter - Ausilio è sicuro : 'Non c'è bisogno di comprare giocatori' : ' Noi - dice il dirigente nerazzurro ai microfoni di Premium Sport continuando a parlare di mercato - ci teniamo stretti i nostri calciatori e al momento non abbiamo intenzione di inserirne di nuovi, ...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : da Pastore agli altri giocatori che verranno valutati : Calciomercato Inter – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nel pre-gara del match con il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni incentrate soprattutto sul mercato: “Pastore? Al di là delle smentite di rito dico che non c’è mai stato nulla oltre alla stima e alla considerazioni. Migliorare questa squadra è difficile. Qualcosa si può pensare di fare ma non ...

