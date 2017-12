Inter | altro ko | i difetti vengono a galla

Napoli-Inter 0-0 - ministro dell'economia contro ministro della difesa. Spalletti : "Altro che fortuna" : Il ministro dell'economia da un lato ha fatto i suoi conti, sacrificando il gioco e il palleggio, evitando di spremere i suoi attaccanti , peraltro stanchi, e insistendo sull'attenzione difensiva. L'...

Inter - Candreva e il suo primo pensiero : azzerato un dato ne raddoppia un altro : Antonio Candreva fatica a trovare la via del gol ma nel frattempo è diventato un implacabile uomo-assist. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'esterno italiano, rispetto alla passata stagione, calcia la metà delle volte verso la porta avversaria. 'I dati Opta raccontano infatti di una trasformazione evidente tra la ...

Giorgio Gori Intervistato da Senaldi : 'Lombardia autonoma - in un modo o nell'altro' : La buona notizia è che chiunque sarà il prossimo governatore della Lombardia, porterà avanti la battaglia per l' autonomia della Regione. La cattiva notizia è che secondo Giorgio Gori , sindaco Pd di ...

Non solo Juve-Inter : il derby di Manchester è l'altro match-clou in Europa : ROMA - Pep Guardiola contro José Mourinho , Sergio Aguero contro Ronelu Lukaku : sono alcuni dei temi del derby di Manchester , privo dello squalificato Pogba , punta di diamante del fine settimana ...

Balotelli : 'L'altro giorno ho detto ad Ausilio che tornerei all'Inter...' : 'L' Inter è un grande club, lì sono stato benissimo'. Parola di Mario Balotelli a La Gazzetta dello Sport : 'L'altro giorno ho parlato con Ausilio e gli ho detto che tornerei volentieri in nerazzurro, ma era... così, per ridere'.

Derby continuo : altro scippo Milan e l'Inter s'arrabbia : MilanO - Un altro dirigente dell' Inter è pronto a fare le valige e salutare Palazzo Saras per dirigersi verso Casa Milan . Da qualche giorno, infatti, gira la voce, riportata poi ieri sera dal sito '...

Inter stregata da un altro francese : Sabatini prepara l'offerta Video : L'#Inter continua spedita in campionato, agguantando il primato contro il Chievo, [Video] ma sabato sera sara' ospite allo Juventus Stadium, dove in caso di vittoria potrebbe esserci la prima mini-fuga. Dopo di che la dirigenza può concentrarsi sul calciomercato di gennaio. Ricordiamo che la sessione estiva si è conclusa con l'arrivo di Yann Karamoh, giovane attaccante francese di 19 anni. Anche in questa sessione, il mercato potrebbe essere ...

Internet e Big data - a Milano il Festivalfuturo di Altroconsumo : Roma, 27 ott. (askanews) Il 91% su un campione di utenti Internet dichiara di barrare la casella termini e condizioni di utilizzo di servizi online o app senza leggere le condizioni per la privacy. ...

Tronchetti Provera - altro che Messi : "ecco chi è il giocatore che vorrei all'Inter. E sulla Juventus…" : ' La vittoria di ieri è un messaggio di fiducia basato sull'impegno sottolinea ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento E' una squadra che magari ha ancora delle cose da mettere a ...

Juventus - altro stop per Howedes. Investimento dal punto Interrogativo? : Juventus, altro stop per Howedes. Investimento dal punto interrogativo? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, altro stop PER HOWEDES- La Juventus si prepara al big match di questa sera in vista della gara contro il Napoli. Ancora assente Howedes. Dopo l’esordio stagione nel match contro il Crotone, il difensore tedesco sarà costretto ad alzare ...

Inter - Mourinho offre uno scambio : chiesto un altro giocatore al Man Utd : Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport in prima pagina, il Manchester United in queste ore ha offerto uno scambio all'Inter. José Mourinho ha avuto l'idea di scambiare Joao Mario con Juan Mata , entrambi ai margini; l'Inter ha fatto ...

Lite Sarri Spalletti/ L'allenatore dell'Inter : “Senza coppe un altro sport? Allora il Napoli arrivi settimo” : Lite Sarri Spalletti, L'allenatore dell'Inter: “Senza coppe un altro sport? Allora il Napoli arrivi settimo”. Rissa verbale tra tecnici toscani: l'origine della polemica, le tesi a confronto(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 18:54:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 ottobre : Risolto il giallo. Altro conflitto d’Interessi : L’attacco La mozione del Pd anti-Bankitalia scritta dalla Boschi conflitto di interessi – Il testo, mai discusso in nessuna sede ufficiale, non è uscito dall’ufficio legislativo del gruppo, ma da Palazzo Chigi di Marco Palombi Ma anche di Marco Travaglio È un vero peccato che il boss stragista Giuseppe Graviano si sia avvalso della facoltà di non rispondere, come un politico qualsiasi, nel processo sulla trattativa Stato-mafia. ...

Avvistato il primo 'asteroide Interstellare' : arriva da un altro sistema solare : È il primo asteroide interstellare, è arrivato da lontanissimo, da oltre il nostro sistema solare e forse il suo viaggio fino a noi è durato milioni di anni. Si chiama Oumuamua il misterioso corpo ...