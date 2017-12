: Insieme al centrodestra anche gli ex dc di Cesa - SilvioSanSiro : Insieme al centrodestra anche gli ex dc di Cesa - zazoomblog : #Campania centrodestra e M5S insieme minata autonomia Consiglio #Campania, #centrodestra #e #M5S #insieme: ... - porti_sibilero : @thexeon #Centrodestra e #PD insieme! @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni ecco cosa succede ad allearsi con… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) Roma - Non gli piace essere chiamato «quarta o quinta gamba» dele ha deciso di correre da solo per la vittoria del. Lorenzorilancia lo Scudocrociato che da solo, dice «vale più di 1,5-2 per cento». Sarà questo il logo, con il brand ormai anch'esso «storico» di Udc. «Aspiriamo a essere l'ala democristiana dele siamo allo stesso tempo aperti al contributo di esponenti appartenenti al mondo liberale. Non dobbiamo chiuderci in un recinto, al contrario dobbiamo coinvolgere persone appartenenti al mondo delle professioni e al mondo dell'associazionismo cattolico», ha spiegatoin un'intervista al Tempo di Roma.Non è stata soltanto l'ottima performance alle Regionali siciliane, ad aver alimentato l'orgoglio dei vecchi dc. Le ...