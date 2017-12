Incubo 20% per Matteo Renzi | il candidato premier sarà Paolo Gentiloni

Elezioni - Incubo Pd sotto il 20% E' pronta la rivolta contro Renzi Ecco chi punta su Gentiloni premier : "E' vero, il mio consenso è in calo". Questa volta Matteo Renzi ha dovuto ammetterlo (leggi qui). A denti stretti, ovvio, ma d'altronde i sondaggi sono implacabili. Se nel 2014 il Pd valeva più del 40% alle Elezioni europee, oggi oscilla tra un minimo del 23 e un massimo del 26% Segui su affaritaliani.it

X FACTOR 2017/ Pagelle finale e vincitore : Incubo di una notte di fine autunno : X FACTOR 2017: Lorenzo Licitra ha vinto la finale del talent di Sky, battendo i favoriti Maneskin. Terzo posto per Enrico Nigiotti, davanti a Samuel Storm(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 09:50:00 GMT)

Per 200 passeggeri il viaggio a bordo dell' "Ovation of the Seas" si è trasformato in un Incubo : Quello che avrebbe dovuto essere un piacevole viaggio in crociera si è rivelato un vero e proprio incubo per i 200 passeggeri che viaggiavano a bordo della nave Ovation of the Seas, colpiti da gastroenterite. La causa? Il Bubble Brunch organizzato a bordo dal personale, la cui qualità del cibo probabilmente non era stata sottoposta a controlli.Alcuni di loro hanno duramente criticato la scarsa preparazione del personale nel ...

Napoli-Juventus - Incubo San Paolo per i bianconeri : dal 2007 un solo successo : Napoli-Juventus sarà il big match della 15^ giornata di Serie A. La sfida del San Paolo non sarà decisiva per lo scudetto ma sicuramente sarà un crocevia importante. In caso di vittoria, i partenopei volerebbero a +7 dai bianconeri dando una scossa al campionato. I precedenti sorridono alla squadra di Sarri con il San Paolo che si è trasformato in un vero e proprio incubo per la Juventus con una sola vittoria ottenuta negli ultimi 10 ...

Svezia-Italia 1-0 - Playoff Mondiali 2018 : un rimpallo condanna gli azzurri. C’è l’Incubo eliminazione : L’Italia esce sconfitta dalla Friends Arena per 1-0 nell’andata degli spareggi per l’accesso ai Mondiali di calcio e vede materializzarsi sempre più l’incubo dell’eliminazione. Lunedì al Meazza servirà vincere con due gol di scarto, per scacciare via i fantasmi, salire sull’aereo che porta in Russia e non essere semplici spettatori la prossima estate. Nel primo tempo gli svedesi fanno capire subito su quali ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : serata da Incubo per Milano. Lo Zalgiris demolisce l’Olimpia al Forum : Una serata da dimenticare e da cancellare in fretta. Sicuramente è quello che spera Simone Pianigiani per la sua Olimpia Milano, totalmente massacrata in casa contro lo Zalgiris Kaunas. I lituani dominano al Forum per 94-62 al termine di una partita che è durata un solo quarto. Senza dubbio è stata la peggior partita della stagione tra Eurolega e campionato, con Milano che non ha mai davvero avuto la capacità di reagire al dominio lituano. Una ...

'Vivere fino a 120 anni? Un Incubo. Vorrei arrivare a 200 - ma solo in motocicletta e con una bionda seduta sulla sella posteriore' : Nuove puntate di "Superquark" da registrare, una serie di incontri con gli studenti del Politecnico di Torino sui grandi della scienza e una tavola rotonda su "La longevità della vita": l'agenda di Piero Angela , nonostante si avvicini alla soglia degli 89 anni, è ancora pienissima e il famoso divulgatore non sembra proprio ...

"L'importante è mantenere l'umorismo ma vivere fino a 120 anni è un Incubo" : Sabato il decano dei divulgatori scientifici sarà alla Fondazione Ferrero di Alba per partecipare a una tavola rotonda su "La scienza della longevità". Piero Angela, qual è il suo seg... continua

Russia 2018 - i playoff europei : Croazia "italiana" e favorita - Eriksen Incubo irlandese : Otto giorni, nove posti da assegnare, venti squadre in corsa: ultima chiamata per il Mondiale russo. Fra domani (giovedì 9) e giovedì 16 si giocano le ultime sfide che completeranno il quadro delle ...

New York - l'attentatore è un uzbeko di 29 anni negli Usa dal 2010 : Incubo lupi solitari : New York ripiomba nel terrore. Il suo nome è Sayfullo Habibullaevic Saipov, di origini uzbeke, risiede a Tampa, in Florida, e sarebbe arrivato negli Stati Uniti sette anni fa. E' stato neutralizzato dalla polizia un...

Manovra 2018 - cambiano Ape e Rita (ma resta l'Incubo pensioni a 67 anni) : La legge di Bilancio 2018 prevede uno sconto di 6 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni, alle donne lavoratrici per accedere...

L'Incubo di Matteo? Lo ius soli. Se approvato - tonfo Pd al 20% : "Se ci sarà la fiducia sullo ius soli il PD la voterà convintamente" ha affermato Matteo Renzi durante il suo intervento conclusivo alla conferenza programmatica dem. Attenzione alle parole: 'Se ci sarà la fiducia' e non 'il governo metta la fiducia' Segui su affaritaliani.it

