Incidente mortale sulla A14 | muore una donna 5 i feriti

Tennis - Venus Williams scagionata per l'Incidente mortale : Può tirare un sospiro di sollievo, Venus Williams : non ci saranno conseguenze penali o giudiziarie per lei in relazione all' incidente stradale del 9 giugno scorso a Palm Beach (in Florida) nel quale ...

Venus Williams torna a respirare : non fu lei a causare l'Incidente mortale : Venus Williams può tirare un grosso sospiro di sollievo. La tennista americana, infatti, lo scorso 9 giugno era stata accusata di aver causato un brutto incidente stradale nel quale perse la vita un ...

Tennis - Venus Williams scagionata : non ha provocato un Incidente mortale : Un incubo che finisce: Venus Williams è stata scagionata dall'accusa di aver causato l'incidente stradale che il 9 giugno scorso, a Palm Beach Gardens, in Florida, costò la vita a un uomo di 78 anni, ...

Venus Williams scagionata : l'Incidente mortale non fu colpa sua : ROMA Venus Williams scagionata: l'incidente mortale non fu colpa sua. A sei mesi dall'incidente di Palm Beach in cui fu coinvolta e in cui un uomo ha perso la vita, la polizia della Florida ha ...

Altero Matteoli - colpo di sonno alla guida? Le ipotesi dell'Incidente mortale : CAPALBIO Sarebbe stato un colpo di sonno a uccidere Altero Matteoli: non sarebbe stato un malore la causa che ha portato allo sbandamento della Bmw guidata dal senatore ed ex ministro, morto due ...

Venus Williams scagionata : non fu responsabile dell'Incidente mortale : scagionata. Venus Williams può tirare un sospiro di sollievo dopo sei mesi: la polizia di Palm Beach, in Florida ha deciso di archiviare le accuse contro di lei, nell'inchiesta sull'incidente stradale ...

Altero Matteoli - la dinamica dell'Incidente mortale : l'autopsia chiarirà se ha avuto un malore : Altero Matteoli conosceva il tratto della via Aurelia dove ieri ha perso la vita, dopo uno scontro frontale contro una Nissa Qashqai vicino Orbetello, in provincia di Grosseto. L'ex ministro era al ...

+++AGGIORNAMENTO+++ Incidente mortale a Gubbio : Rese note le generalità del giovane che ha perso la vita nel tragico Incidente stradale avvenuto intorno alle 16.00 di ieri, 16 dicembre, sulla variante di Gubbio (PG), nei pressi dell'uscita di S.

Incidente mortale a Pian di Rota : Livorno si sveglia in lacrime. Incidente mortale a Pian di Rota alle 6,30 del mattino circa di giovedì 14 dicembre. Sul posto si sono portate due ambulanze

Incidente mortale su viale Marche : il conducente arrestato per omicidio stradale chiede scusa alla famiglia - : Si è svolta in mattinata l'udienza di convalida per il guidatore indagato con l'accusa di omicidio stradale. Il terribile Incidente si è verificato, nella prima mattinata di lunedì, sulla ...

Incidente mortale a Porta Cavalleggeri - pedone travolto da una Mercedes : Incidente mortale a Porta Cavalleggeri, dove un pedone è stato investito da una Mercedes. L’Incidente ha provocato disagi alla circolazione stradale. La vittima è un cittadino dell’Est Europa senza fissa dimora di 45 anni, probabilmente un polacco. A guidare la vettura, che proveniva dal lungotevere in direzione Gregorio VIII, un italiano che si è fermato a prestare […] L'articolo Incidente mortale a Porta Cavalleggeri, pedone travolto da ...

Incidente mortale a Basovizza - preso il pirata della strada : Approfondimenti Incidente mortale a Basovizza: i Carabinieri cercano il pirata della strada (VIDEO) 5 dicembre 2017

Bianzè : sciopero dopo l'Incidente mortale : Lo stabilimento bianzinese della Gammastamp sciopero, martedì 5 dicembre, alla Gammastamp di Bianzè, dopo l'incidente che è costato la vita a un operario di 43 anni addetto alla manutenzione. Il ...

Dopo un Incidente mortale i passanti filmano : la reazione del pompiere Video : Una vicenda che, con i dovuti distinguo, ricorda quella accaduta a Rimini alla fine di ottobre, quando un passante si è messo a filmare in diretta sui social network l'agonia di un ragazzo che aveva avuto un grave incidente in moto, invitando chi va il filmato a chiamare i soccorsi, anziché chiamarli lui stesso. In questo caso accaduto in Germania invece Dopo un incidente stradale mortale [Video] gli automobilisti che transitavano all'altezza ...