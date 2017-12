In Cina il viaggio inaugurale dell' aereo anfibio più grande del mondo

Papa : «Su armi nucleari torniamo indietro Un viaggio in Cina farebbe bene a tutti» : Il Pontefice parla ai giornalisti sull’aereo che lo riporta in Italia dopo il viaggio apostolico in Birmania e Bangladesh: «Quando ho incontrato i Rohingya non ricordo cosa ho detto, piangevo e anche loro»

Parma - viaggio in Cina del ds Faggiano : tutti i dettagli : Continua il viaggio in Cina del Direttore Sportivo del Parma Calcio 1913 Daniele Faggiano, che dopo aver incontrato ieri il Presidente del Parma Jiang Lizhang e il coordinatore tecnico di Desports Antonio Cordón, nella giornata di oggi ha visionato in compagnia dei direttori sportivi di Granada CF e Chongqing Dangdai Lifan una selezione di giovani talenti locali. L'articolo Parma, viaggio in Cina del ds Faggiano: tutti i dettagli sembra essere ...

GIGI D’ALESSIO : “Raccontare un viaggio è sempre affasCinante e viverlo può essere esaltante.” : Dopo il successo nei teatri di tutta Italia del “GIGI D’ALESSIO Live Tour 2017”, il 1 dicembre arriverà un altro regalo speciale per i fan di GIGI D’ALESSIO: una special edition del disco 24.02.67 impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie” (GGD Edizioni srl/Sony Music). Il lavoro, con la regia di Roberto Cenci, raccoglie i momenti più speciali di 25 anni di carriera, con la partecipazione di tanti amici sia sul palco che in maniera ...

'Viaggio alluCinante' nel cervello di un topo : Di microscopi come quello del Wyss Center ne esistono solo tre al mondo. Lo strumento fornisce tutti i dati necessari per poter ricostruire singoli neuroni, cinque volte più sottili di un capello ...

Il viaggio di Goethe a piedi : Vienna Cammarota si sta avviCinando a Napoli - è arrivata alla Reggia di Caserta : Sarà il Comune di Napoli ad accoglierla con calore domani al suo arrivo a Napoli. Dopo avere attraversato a piedi la Boemia, la Baviera, l’Austria, le Alpi, il Trentino, il Veneto, l’Emilia – Romagna, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, il Lazio, Vienna Cammarota sta riuscendo nella grande impresa e con il libro di Goethe in mano entrerà domani, Martedì 14 Novembre, a piedi nella città di Napoli. Alle ore 12 di domani, Martedì 14 Novembre, il suo ...

Real Madrid - viaggio in Cina per presentare la propria strategia di mercato : Il club prosegue nel proprio lavoro sul mercato asiatico. Dal 2021 sarà attivo uno dei centri di svago più importanti che si costruirà in Cina. L'articolo Real Madrid, viaggio in Cina per presentare la propria strategia di mercato è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.