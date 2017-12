Ilva | Mittal scrive ai dipendenti ' Date fiducia al piano'

Ilva - A. Mittal : grandissimo potenziale - sua ubicazione ideale : Cernobbio (CO), 10 ott. (askanews) L'Ilva 'ha un grandissimo potenziale perché la sua ubicazione è ideale, è tra le acciaierie in Europa quella che ha una delle posizioni migliori'. Lo ha detto Aditya ...

Ilva - Arcelor Mittal cede. Calenda : arrivate garanzie sui salari - aperta trattativa' : L'azienda cambia posizione e conferma, oltre alle 10mila assunzioni, 'di essere disponibile a discutere del riconoscimento dei diritti del vecchio contratto, con l'obiettivo di lavorare sulla parte ...

Ilva : dove vuole arrivare Calenda nella trattativa con Arcelor Mittal : E proprio in questo senso le parole del ministro dello Sviluppo economico sono state molto chiare: "Come Governo – ha fatto sapere senza giri di parole Calenda - non possiamo accettare alcun passo ...

Ilva - Calenda : tenere negoziato con Mittal ma non a tutti i costi : Governo, istituzioni locali e sindacati si sono messi a lavoro per trovare una soluzione sull' Ilva . Proprio mentre ripartono i negoziati , il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda , al ...

Ilva - adesso Mittal apre : 'Impegnati a trovare una soluzione' : Cernobbio - Ilva, dopo lo strappo si riprende a trattare. Le diplomazie sono al lavoro per cercare il punto di partenza più corretto dal quale riavviare un negoziato che, fanno notare gli osservatori, ...

Ilva : Mittal - motivati a trovare soluzione : (ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 10 OTT - "Vogliamo trovare una soluzione insieme a Governo, Istituzioni locali e sindacati per un futuro sostenibile di Ilva". Lo ha detto il Ceo Europa Aditya Mittal ...

Ilva - Calenda : tenere negoziato con Mittal ma non a tutti i costi : (Teleborsa) - Governo, istituzioni locali e sindacati si sono messi a lavoro per trovare una soluzione sull'Ilva. Proprio mentre ripartono i negoziati, il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo ...

Ilva - Acelor-Mittal : sì a 10 mila addetti : "Al centro del confronto c'è il destino della siderurgia italiana, una sfida politica, sociale ed economica enorme",osserva.

Ilva - Jindal depone le armi Acciaitalia in via di scioglimento Per Mittal solo l'incognita Antitrust : Per Ilva l’unica soluzione è trattare a oltranza sino a trovare un accordo che soddisfi azienda, sindacati e governo. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani il ritorno in pista di Acciaitalia non è materialmente possibile non solo perché ormai la gara per Ilva si è conclusa, ma anche perché la cordata è in via di dissoluzione, con Cdp e Arvedi che sono già usciti. Il vero rischio a questo punto è che l’Antitrust Ue possa imporre dei paletti più ...

Emiliano : "Sull'Ilva no ai ricatti - non ritiro il ricorso". Arcelor Mittal ora frena : ormai muro contro muro per la sorte dell'Ilva di Taranto. Il presidente della Regione Puglia ha annunciato di non voler ritirare il ricorso al Tar contro il decreto del governo sull'acciaieria. E ...

Emiliano : «Sull’Ilva no ai ricatti - non ritiro il ricorso». Arcelor Mittal ora frena : Il presidente della Regione Puglia replica così al ministro Calenda, il quale aveva paventato lo stop all’impianto dal 9 gennaio se lo scontro davanti ai giudici fosse andato avanti. Ma i nuovi azionisti ora vuole cambiare il contratto: teme «contestazioni legali»

Ilva - ArcelorMittal conferma gli stipendi attuali : MILANO - Apertura di ArcelorMittal sull'Ilva, il complesso siderurgico che il gruppo indiano si è aggiudicato nella cordata Am Invesco. 'Siamo impegnati a mantenere almeno 10mila posti di lavoro', ha ...