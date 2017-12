Il Venezuela rilascia l’attivista italiana Betty Grossi

Venezuela - rilasciato reporter italiano : 21.22 E' stato rilasciato il reporter italiano arrestato ieri in serata dalle autorità del Venezuela. Lo ha reso noto il sindacato Sntp. Liberati anche il collega svizzero, Filippo Rossi, e il Venezuelano Jesus Medina. Roberto Di Matteo e gli altri due giornalisti sono stati fermati mentre tentavano di entrare nella prigione di Tocoron, nello Stato di Aragua, per realizzare un'inchiesta. La Farnesina ha seguito da subito la vicenda.