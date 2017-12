Il Segreto trame gennaio | Adela ama Carmelo | Lucia Torres viene assassinata?

Il Segreto - trame febbraio 2018 : Beatriz cade nella trappola di Aquilino Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto il ritorno di Fè [Video]nelle puntate spagnole. Le trame di febbraio 2018 ci svelano che l'ingenua Beatriz si gettera' tra le braccia di Aquilino, non sapendo che l'uomo sta tramando qualcosa di terribile. Anticipazioni Il Segreto: Beatriz flirta con un uomo sposato Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda a ...

Il Segreto : trame episodi di metà gennaio 2018 : Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla settima stagione dell'appassionante telenovela spagnola "Il Segreto", creata da Aurora Guerra. In questo articolo vi riveleremo cosa accadrà negli episodi che vedrete su Canale 5 a gennaio 2018. Cos'è successo nel mese di dicembre? Nelle puntate che sono andate in onda in questo periodo, cioè nel mese di dicembre 2017, ci sono stati tantissimi avvenimenti. Un monaco ...

Il Segreto - trame gennaio : Mauricio sposo - Camila fugge - Nicolas innamorato : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il primo incontro tra Saul e Julieta. Gli ultimi spoiler rivelano che Camila si darà alla fuga, mentre Nicolas farà una sorprendente rivelazione su Alfonso. Anticipazioni Il Segreto: la scoperta di Camila, Nicolas innamorato Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a metà gennaio su Canale 5, rivelano che ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 27 al 29 dicembre 2017 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2017: Matias conferma a Beatriz che sposerà Marcela, spezzandole il cuore. Quando Marcela confessa di essere stata lei a dare la notizia a Beatriz, il giovane non riesce neanche ad arrabbiarsi con lei. Carmelo ha quasi convinto Cristobal a lasciare Miel Amarga e anticipa la bella notizia ad Adela, salvo poi scoprire che Cristobal non ha alcuna intenzione di ...

Il Segreto - trame febbraio : Hernando affoga nei debiti - Camila sta male? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la soap per la quale Mediaset ha appena modificato la programmazione natalizia. Le trame di febbraio ci svelano che il povero Hernando Dos Casas affogherà nei debiti, mentre Camila accuserà uno svenimento all'emporio di Dolores. Anticipazioni Il Segreto: Hernando preda degli strozzini Le trame delle puntate de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5 rivelano che Hernando Dos ...

Il Segreto trame Spagna : Severo arrestato - Lucas ritorna - Julieta vede suo padre : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena fatto vedere ai suoi tantissimi fan Hernando e Camila smascherare Beatriz nelle puntate italiane. Le trame spagnole rivelano che ci saranno grossi guai giudiziari per Severo, mentre Julieta vedra' l'arrivo di una persona molto temuta. Anticipazioni Il Segreto: Severo arrestato, Fè salva il figlio di Nazaria Le anticipazioni delle ...

Il Segreto - trame spagnole : arriva un nuovo personaggio cattivo - ecco chi è : Tra pochi giorni, i telespettatori italiani de "Il Segreto", conosceranno un nuovo personaggio maschile. Si tratta del perfido Eusebio Garrigues, il padre adottivo dell'ex Intendente Cristobal. Per quale motivo arriverà a Puente Viejo? Nei precedenti articoli sulla soap opera iberica, vi avevamo anticipato che in passato l'uomo aveva castrato il figlio. Per evitare gli impulsi sessuali del consanguineo, decise di ricorrere a questa drastica ...