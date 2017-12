Il Segreto anticipazioni | puntate dal 27 al 29 dicembre 2017 | la scoperta di Camila

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 11 novembre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 11 novembre 2017: Francisca sospetta che l’incendio abbia un’origine dolosa e crede che Cristobal ne sia responsabile, ma non ne ha le prove. Anche Carmelo accusa Cristobal di aver appiccato il fuoco, ma Garrigues nega… Il legame tra Marcela e Matias si fa sempre più stretto, malgrado la sofferenza della giovane Beatriz Dos Casas… Raimundo accetta di non dire una parola ai ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 29 novembre : Marcela è incinta - Raimundo senza memoria : Il Segreto, Anticipazioni puntata 29 novembre: Marcelo dice a Matias di essere incinta, Raimundo si sveglia ma non riconosce nessuno, neanche Emilia e Francisca.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 14:18:00 GMT)

Il Segreto : le trame dal 30 ottobre al 4 novembre 2017 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori tutti i giorni. Ecco tutti gli appuntamenti con la celebre soap di Canale5 per questa settimana: da lunedì a venerdì dalle 16:10 alle 17:10 venerdì dalle 21:10 alle 23:30 sabato dalle 15:10 alle 16:10 Il Segreto | Le trame della settimana dal 23 al 28 ottobre 2017 Mauricio racconta alla Guardia civile quanto concordato con Francisca: le sue ferite sono dovute […] L'articolo Il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 30 settembre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 30 settembre 2017: Ismael sa che Rogelia gli ha rubato la cartellina con i ritagli di giornale e la spinge giù dalla finestra. La donna muore… Camila è disperata al punto che Lucas le somministra dei calmanti, temendo per la salute del bambino che porta in grembo… Donna Francisca comunica a Mauricio e Fe che Raimundo si trasferirà alla Villa; Raimundo ne parla con Emilia, la quale non può ...

Anticipazioni Il Segreto : BEATRIZ non riesce ad accettare che MATIAS si sia sposato! : Con la recente morte di Damian (Ignacio Montes), a Il Segreto la giovane BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) comincerà a pensare di poter avere una nuova chance col suo amato MATIAS Castañeda (Ivan Montes): certa che non esista più un ostacolo alla loro relazione, la figlia di Hernando (Angel De Miguel) dichiarerà il suo amore al ragazzo ma dovrà scontrarsi con la dura realtà e capirà che il suo ex non è intenzionato a riallacciare i rapporti con ...

IL Segreto / Anticipazioni prossima puntata : Camila preoccupata - Adela in grande difficoltà : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 22 novembre: Emilia denuncia Francisca per l'esplosione della bomba considerandola la responsabile per quanto accaduto a Raimundo.(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 21:50:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni all'11/11 Cristobal muore? Francisca e Raimundo in love : Pronti con le anticipazioni de #Il Segreto su Canale 5 dal 6 all'11 novembre 2017? La settimana scorsa abbiamo visto la morte di Damian, che non è riuscito ad uccidere la sorella Beatriz e nemmeno Camila. Oltre al dolore per la perdita del primogenito, Hernando dovra' fare i conti anche con l'aborto di Camila, che ha perso il bambino in to alla tragica caduta nel pozzo, provocata sempre da Ismael. Intanto, Carmelo è ricattato da Cristobal e con ...

Il Segreto - puntate dal 27 novembre al 1 dicembre 2017 : anticipazioni : Il Segreto | anticipazioni settimanaliRaimundo si riprende, si sveglia, ma non riconosce donna Francisca e manifesta un comportamento violento e aggressivo. Francisca quindi decide di contattare uno specialista. Nel frattempo Lucia sta tramando qualcosa alle spalle di Camila.prosegui la letturaIl Segreto, puntate dal 27 novembre al 1 dicembre 2017: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 27 novembre 2017 08:15.

Il Segreto/ Anticipazioni puntate 16 e 15 novembre : è tutto merito di Hipolito? : Anticipazioni Il Segreto, puntata serale 15 novembre: Raimundo resta intrappolato sotto le macerie dopo la terribile esplosione organizzata da Cristobal Garrigues.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 22:14:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 6 ottobre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 6 ottobre 2017: Camila si arrabbia quando scopre che Ismael ha svuotato la camera di Rogelia ed ha regalato tutti i suoi averi ad un ospizio, senza neanche chiederle il permesso. Cristobal nomina Onesimo sindaco di Puente Viejo. Elodia chiarisce il malinteso e presenta a Onesimo suo fratello Eloy. Lucas se ne va da Puente Viejo insieme a suo figlio Marcos. Severo chiede a Carmelo di raccontargli tutta ...

Il Segreto anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la decisione disperata di Candela : Candela farà una scelta disperata! Quando le notizie su Carmelito diverranno sempre più confuse, scomparirà da Puente Viejo: stando alle anticipazioni spagnole del Segreto (puntate settima e ottava stagione), la pasticciera perderà la speranza di ritrovare il suo bambino, per questa ragione lascerà il paesino per mettersi sulle sue tracce senza seguire nessuna pista precisa. Severo Santacruz temerà che sua moglie possa commettere da un momento ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 4 ottobre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 4 ottobre 2017: Beatriz si dichiara ad Ismael, ma lui le dice chiaramente di non essere la persona giusta per lei… La morte di Rogelia ha sconvolto tutti, ma Camila è particolarmente preoccupata per le ultime parole pronunciate da Rogelia e comunque non crede al fatto che la donna si sia tolta la vita… Fe promette a Caridad di prendersi cura di lei, ma Donna Francisca non è ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 18-23 dicembre 2017 : notizia shock per Beatriz! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 18 a sabato 23 dicembre 2017: un monaco terrorizza Cristobal! Beatriz scopre che Marcela sposerà Matias… Anticipazioni Il Segreto: Beatriz scopre che Matias sta per convolare a nozze con Marcela! Lucia seduce Hernando e poi fa soffrire Camila! Raimundo ritorna l’uomo di una volta! Un monaco incappucciato si presenta alla Casona… Misteriose e terrificanti apparizioni, tradimenti, ...

Il Segreto / Damian cade nella trappola di Camila? (Anticipazioni 25 ottobre) : Il Segreto, anticipazioni puntata 25 ottobre: Raimundo torna a casa dopo avere incontrato Severo e Carmelo. Camila continua a tramare alle spalle di Damian.(Pubblicato il Wed, 25 Oct 2017 10:56:00 GMT)