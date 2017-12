Il Segreto anticipazioni | Lucia si suicida? Puntata 1574

Il Segreto - anticipazioni e news : una nuova fiction sostituisce la soap? : Nuovo cambio di orario e di palinsesto per l’amata soap il Segreto di Aurora Guerra. Dagli spoiler spagnoli abbiamo saputo che Aida De La Cruz lascerà il cast, con la macabra fine del suo personaggio Candela, ma altre novità sono in arrivo per il mese di dicembre 2017. L’intricata vicenda matrimoniale tra Hernando e Camila, ci farà attendere per vedere la sua evoluzione. I dirigenti Mediaset hanno infatti pensato ad un cambio di ...

Il Segreto / Mauricio o Caridad? Fe è a un passo dalla verità (Anticipazioni puntata serale) : Il Segreto anticipazioni 20 ottobre: Damien confessa a Camila i suoi crimini, a partire dalla morte di Rogelia e dall'allenza con Elias. Severo si prepara a lasciare Puente Viejo.(Pubblicato il Fri, 20 Oct 2017 18:53:00 GMT)

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 22 novembre : Emilia VS Francisca per amore di Raimundo : Il segreto, Anticipazioni puntata serale 22 novembre: Emilia denuncia Francisca per l'esplosione della bomba considerandola la responsabile per quanto accaduto a Raimundo.(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 10:44:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni 5 dicembre 2017 : la Bibbia prende fuoco tra le mani di Cristobal : L'autocombustione di una Bibbia e una misteriosa ombra a perseguitarlo, getteranno il crudele Cristobal nel panico.

Il Segreto - puntate dal 6 all'11 novembre 2017 : anticipazioni : Il Segreto | anticipazioni settimanaliCarmelo, disperato, tenta di uccidere Garrigues, poi chiede ad Adela di ucciderlo, a sua volta, ma lei rifiuta e gli urla il suo disprezzo. L'uomo è dilaniato dal fatto di aver perso la donna della sua vita e di essere ricattato da Cristobal. Matias continua a corteggiare tutte le donne di Puente Viejo facendo indispettire Emilia. Lucia porta allegria nella vita di Beatriz.prosegui la letturaIl Segreto, ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un mostro si aggira a Puente Viejo : A Puente Viejo sta succedendo qualche cosa di strano. Non bastavano la morte di Candela e del suo piccolo e la perdita di Severo, che se ne è andato dal paese. Ora, possiamo anche ridere, ma un mostro sta girando, impaurendo tutti gli abitanti, già duramente colpiti dal dolore, chi potrebbe essere? anticipazioni Il Segreto anticipazioni, puntata spagnole Nessuno è mai riuscito a farla franca con donna Francisca. Nemmeno la partenza di Severo, ...

Anticipazioni Il Segreto : CAYETANA CABEZAS sarà NAZARIA GOROSTIZA - la moglie di MAURICIO! : Nei nostri post dedicanti alle Anticipazioni de Il Segreto abbiamo già ampiamente parlato dell’ingresso della misteriosa NAZARIA (CAYETANA CABEZAS): Francisca Montenegro (Maria Bouzas) infatti, dopo aver impedito una repentina fuga da Puente Viejo della sua domestica Fe (Marta Tomasa Worner) e del suo capomastro Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), costringerà quest’ultimo a sposarsi per procura e la scelta ricadrà proprio su NAZARIA, ...

Anticipazioni Il Segreto dicembre : tutti i colpi di scena del mese : Ben ritrovati con una spazio dedicato interamente alle Anticipazioni della telenovela di Aurora Guerra Il Segreto, che viene trasmessa in Italia sulla rete Mediaset dal lunedì al venerdì su Canale 5, tenendo incollati davanti ai teleschermi circa tre milioni di telespettatori. Gli ultimi spoiler svelano che Cristobal scoprirà che Candela e il figlio sono vivi, mentre Lucia tenterà il suicidio. Ma andiamo a leggere quanto riportato nei dettagli ...

Il Segreto anticipazioni 18 novembre 2017 : Raimundo tra i dispersi dell'attentato : Si cerca senza sosta tra le macerie della chiesa, ma il corpo dell’Ulloa sembra misteriosamente scomparso.

Anticipazioni Il Segreto : BEATRIZ comincia a uscire con EUSEBIO! : I prossimi mesi di programmazione de Il Segreto saranno segnati dalla rottura tra i giovani Matias Castañeda (Ivan Montes) e BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm): quest’ultima infatti, per via della cotta presa per il presunto distributore di cosmetici “Ismael Barrientos“, deciderà di troncare la sua liaison con il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), ma cercherà inutilmente di ritornare sui ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA mette nei guai CRISTOBAL ma… : Tra qualche mese a Il segreto, la “solita” FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) darà vita ad un diabolico piano per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di tornare in possesso della Miel Amarga; se ci avete già letto in precedenza, sapete già che la dark lady stringerà un patto con Carmelo Leal (Raul Peña) per liberarsi definitivamente dal giogo di CRISTOBAL Garrigues (Carlos de Austria) ed apprenderà dal suo alleato che il ...

Anticipazioni Il Segreto : ecco cosa succederà entro metà dicembre 2017!! : Che cosa succederà a Puente Viejo entro metà dicembre 2017? Come sempre facciamo, ricapitoliamo in un unico post tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: L’incappucciato comincia a perseguitare Cristobal. Il terribile Cristobal Garrigues (Carlos De Austria) comincerà ad essere perseguitato dalla figura di un misterioso monaco incappucciato: quest’ultimo regalerà infatti all’ex Intendente una Bibbia medievale che prenderà ...

Anticipazioni Il Segreto : MAURICIO sposo entro 15 giorni!!! : Guai in vista per Fe (Marta Tomasa Worner) e MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: Francisca Montenegro (Maria Bouzas) infatti, decisa ad impedire alla coppia di amarsi, utilizzerà più di uno stratagemma per separare i due personaggi ed arriverà persino ad organizzare un matrimonio per procura per il capomastro; ricapitoliamo insieme come si arriverà a questo risvolto… Stando a quanto ...

Il Segreto : Hipolito vuole diventare vigile del fuoco e scalare l’Everest – Anticipazioni : Il Segreto La famiglia Miranar è nuovamente pronta a far sorridere il pubblico de Il Segreto. Stavolta ad aprire le danze di una nuova inverosimile vicenda sarà Hipolito che, deciso a diventare vigile del fuoco, cederà alle pressioni della madre Dolores e della moglie Gracia, che lo spingeranno ad allenarsi per scalare addirittura l’Everest. A seguire le Anticipazioni di tutte le puntate in onda la prossima settimana su Canale 5. Il ...