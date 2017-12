Il regalo agli Statali prima delle elezioni | aumento da 85 euro

Addio a maglioncini - pigiami e creme per il corpo : quest’anno il regalo è green con la limited edition di Treedom : Ogni anno l’avvicinarsi del Natale corrisponde al momento in cui scatta la corsa ai regali. Ci si ritrova spesso così a pensare alle idee più originali, per non rischiare di regalare qualcosa di banale e inutile. A chi infatti non è capitato nella vita di ricevere l’ennesimo paio di calzini o le solite candele profumate? Treedom arriva in soccorso di tutti coloro che quest’anno vogliono fare un regalo utile, destinato ad avere un futuro e a non ...