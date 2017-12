Il processo per la strage mafiosa di Duisburg potrebbe essere rivisto

Alessio Lo Passo/ Uomini e donne - ex tronista in carcere per un reato mai commesso? “Non sapevo del processo!” : Alessio Lo Passo, ex tronista in carcere per un reato mai commesso? “Non sapevo neppure del processo!”, ha dichiarato al settimanale Oggi dopo aver trascorso cinque mesi in prigione(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 04:15:00 GMT)

Stamani presidio dei Carc per il processo a Lenzoni : Massa - Questa mattina durante udienza del processo a Marco Lenzoni i Carc hanno organizzato un presidio all'esterno del tribunale: "Hanno partecipato diversi operai della zona, attivisti politici e ...

Altro che fisco amico : il "tarocco" delle Entrate per vincere un processo : Roma - Quando si dice lo zelo. Adesso si arriva persino a truccare le carte pur di rimpinguare le casse pubbliche. O meglio pur di non vederle intaccate dai rimborsi. La notizia che arriva da Bari, ...

Roma - Quando si dice lo zelo. Adesso si arriva persino a truccare le carte pur di rimpinguare le casse pubbliche. O meglio pur di non vederle intaccate dai rimborsi. La notizia che arriva da Bari, pubblicata ieri da ItaliaOggi, è di quelle che fanno discutere e che potrebbe finire benissimo in un manuale di giornalismo. Una di quelle storie, cioè, dove a fare la notizia non è il cane che morde l'uomo ma viceversa.

Mafia : processo 'Black cat' Palermo - condanne per oltre trecento anni : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - condanne per oltre trecento anni di carcere sono state emesse dal gup di Palermo Fabrizio Anfuso nel processo denominato 'Black cat' che vede alla sbarra una quarantina di imputati, accusati, a vario titolo, di Mafia, estorsione e danneggiamento. Le vittime sono commer

La parola "balengo" finisce in tribunale in un processo per diffamazione via Facebook : 'Balengo', la parola del dialetto piemontese utilizzata talvolta come insulto e talvolta come sfottò, finisce in tribunale. Nell'ambito di un processo per diffamazione via Facebook a un esponente No ...

Eni - a processo Descalzi e Scaroni per la presunta maxi tangente in Nigeria : Il gup di Milano, Giuseppina Barbara, ha rinviato a giudizio tutti i 15 imputanti, tra cui Claudio Descalzi e Paolo Scaroni e le società Eni e Shell, per il caso della presunta maxi tangente versata ...

Tangenti Eni-Nigeria - Descalzi e Scaroni rinviati a giudizio per corruzione. A processo anche Bisignani : Claudio Descalzi e Paolo Scaroni sono stati rinviati a giudizio per corruzione assieme ad altre 11 persone e alle società Eni e Shell per il caso Nigeria. Il gup del tribunale di Milano ha stabilito che i 15 imputati, tra i quali c’è anche il faccendiere Luigi Bisignani, dovranno affrontare il processo per la presunta maxi tangente versata dalle due multinazionali del petrolio a pubblici ufficiali e politici nigeriani per lo sfruttamento ...

Descalzi e Scaroni a processo per la presunta tangente Eni in Nigeria : Il gup di Milano, Giuseppina Barbara, ha rinviato a giudizio Claudio Descalzi e Paolo Scaroni e le società Eni e Shell, per il caso della presunta maxi tangente in Nigeria. Il processo si aprirà il prossimo 5 marzo davanti alla decima sessione penale del tribunale.L'indagine riguarda l'operazione che, nel 2011, portò Eni e Shell a pagare 1 miliardo e 92 milioni di dollari per ottenere dal governo Nigeriano la concessione ...

processo Cpl Concordia - il pm chiede tre anni di carcere per l'ex sindaco di Ischia : Tre anni di reclusione è la richiesta di condanna avanzata nei confronti dell'ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino dal pm Celeste Carrano al Processo, in corso davanti alla prima sezione del ...

Per Corona il processo diventa uno show (e si affida a un’agenzia) : L’ex re dei paparazzi ha incaricato l’agenzia di comunicazione che cura l’immagine di personaggi come Elenoire Casalegno, Aida Yespica e Claudia Galanti, di fare da ufficio stampa per le udienze in cui è imputato. E annuncia: «Martedì importanti novità»