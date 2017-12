Tour de Ski 2018 - il percorso e le tappe ai raggi X. 7 frazioni - si chiude in Val di Fiemme con il Cermis : Dopo la sosta natalizia la Coppa del Mondo di sci di fondo si prepara per il Tour de Ski 2018. Dal 30 dicembre al 7 gennaio è in programma un filotto di gare ravvicinate che consegneranno punti pesanti ai contendenti per la vittoria finale. Si parte il 30 dicembre con la tre-giorni elvetica di Lenzerheide che prevede l’esordio con le prove sprint maschili e femminili. L’ultimo giorno dell’anno, invece, si passa alle prove a ...

Giro d’Italia 2018 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X : cronometro - volate - tapponi alpini…C’è lo Zoncolan : Nella giornata di ieri RCS Sport ha presentato il percorso del Giro d’Italia 2018. Da Gerusalemme a Roma, per un totale di 3546 chilometri da Gerusalemme a Roma. Andiamo a vedere, tappa per tappa, cosa ci attendere nel prossimo mese di maggio. Venerdì 4 maggio, 1a tappa: Gerusalemme – Gerusalemme (cronometro, 9.7 km) *** Una cronometro molto particolare. Tanti cambi direzione, tanti saliscendi: pochi tratti in cui spingere i rapportone e ...

Giro d’Italia 2018 : tutto il percorso - tutte le tappe - le città attraversate. Date e calendario : arrivo a Roma - c’è il Monte Zoncolan : A Milano è stato presentato il Giro d’Italia 2018. La prossima edizione della Corsa Rosa si disputerà dal 4 al 27 maggio: grande partenza da Gerusalemme con una cronometro individuale, tre tappe in Israele poi il trasferimento in Sicilia con ben tre frazioni che culmineranno con la scalata dell’Etna. Si incomincerà a risalire lo Stivale, altre salite al Sud saranno quelle al Santuario di Montevergine e quello di Campo Imperatore. Si ...