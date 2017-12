Il partito del Sud aderisce al percorso di Potere al popolo - InfoOggi it

Tutti in fuga da Renzi : crolla il partito della Nazione : Nel laboratorio Sicilia hanno perso Matteo Renzi e Angelino Alfano. Hanno vinto Musumeci (grazie a Berlusconi) e Grillo. Sconfitto l'establishment, pimpanti i sovranisti, mosci i globalisti. Questo il messaggio finale. Tutto nasce dalla netta sconfitta al referendum. Nell'epoca del ceo capitalism imperante la regola non scritta è «quando sei al vertice e perdi, dimettiti da tutto, prima che te lo chiedano». Così ha ...

Rocco Riccio è il nuovo segretario del circolo del partito democratico di Girifalco : Rocco Riccio è il nuovo segretario del circolo del Partito democratico di Girifalco. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea congressuale di lunedì pomeriggio che ha visto un'ampia ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontri all'interno del partito Democratico (14 ottobre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incrinati i rapporti del Partito Democratico per la fiducia sulla legge elettorale. Cesare Battisti è amareggiato. Torna la Serie A. (14 ottobre 2017).(Pubblicato il Sat, 14 Oct 2017 00:30:00 GMT)

Rosatellum - Grasso si dimette da senatore del partito democraticoZanda : decisione inaspettata : Dopo l’approvazione della legge elettorale, da Palazzo Madama filtra la notizia della decisione del presidente del Senato, una presa di distanza dal sistema di voto che i dem hanno fortemente voluto

Cina - voci di complotto per rovesciare Xi Jinping alla guida del partito comunista : Un complotto per far naufragare i piani della transizione al vertice della leadership cinese e per rovesciare Xi Jinping. Una teoria che circola da anni tra gli osservatori delle trame interne ai palazzi del potere di Pechino. Però, questa volta, a rilanciarla è il capo dell’agenzia statale China Security Regulatory Commission. Secondo Liu Shiyu, «...

Il retroscena La pace armata tra Gentiloni e Renzi. "Il leader del partito sei tu - ma allarga la coalizione a a sinistra per vincere e ... : Ed è "un'eresia" quella che chiede Cuperlo: nell'economia, nelle sfide al mercato. Soprattutto "umana e politica", perché "se la sinistra sarà divisa nessuno di noi sarà assolto". L'eresia del Pd e ...

Cresce il partito del rinvio. Elezioni politiche a maggio : «Una sconfitta indiscutibile e del tutto prevista». A sera, Matteo Renzi si mostra poco sorpreso dall'esito delle urne siciliane. E convinto che il Pd finirà sopra la soglia psicologica del 10%.Ricorda che nell'isola il Pd e i suoi predecessori sono sempre stati molto bassi: nel 2013, alle politiche, il M5s fece già un exploit al 33,6%, con il centrodestra al 31,3% e la coalizione di Bersani solo al 21,4%. Come ...

Elezioni in Sicilia : Musumeci è il nuovo presidente della Regione. Ma M5s è il primo partito : Sempre più convinto della mia scelta di offrire a tutti i 60 milioni di italiani la nostra proposta politica fondata sull'onestà, concretezza e buona amministrazione". Così il segretario della Lega e ...

Renzi ai 10 anni del Pd : "Il partito Democratico è del popolo". Veltroni : "Nasce per unire" : 'Non abbiamo paura della parola sinistra, è un'idea del mondo e della giustizia, cambiata nel tempo come è dovere farlo, la sinistra ci ha messo troppo a capire che libertà e giustizia non sono ...

Vittorio Sgarbi presenta il suo partito : «Buffon mi appoggia - sarà ministro dello Sport» : Mi convinca a votare per Rinascimento. «Scuola dopo le 10 di mattina, abolizione dei limiti di velocità, tasse al 10%». Ci starei, fosse tutto vero. «Allora le basti la bellezza del nome che ho scelto. Un nome di parte, chiaro. Non paraculo come gli altri». Gli altri? «partito Democratico, in un Paese in cui siamo tutti democratici. Forza Italia, in un Paese in cui siamo tutti italiani. 5 Stelle, appellativo di un albergo. Ma che nomi del c..zo ...

"Liberi e uguali" e le lezioni del "Brancaccio" : il bisogno di un nuovo partito della sinistra : La nascita di "Liberi e uguali" è una "grande occasione mancata", come ritiene Tomaso Montanari? E perché il "percorso del Brancaccio" si è interrotto? Forse occorre riflettere meglio su quanto accaduto veramente a sinistra in queste ultime settimane. Una lettura ricorrente, ma troppo semplicistica, si fonda sull'idea che i "partiti" abbiano soffocato nella culla un promettente risveglio della "società civile". Ma ...

Da Mao a Xi - storia del partito Comunista Cinese (in breve) : Leggi anche : Che farà Xi Jinping, l'uomo più potente del mondo? Le tre grandi questioni che attendono la Cina alla vigilia del Congresso Cosa bisogna sapere sul Congresso del Partito Comunista ...

Il retroscena Morte - resurrezione e sdoppiamento del partito di Alfano : Trattative sono in corso per il giovane De Mita, Giuseppe, apprezzato giurista, nipote cinquantenne di Ciriaco, una storia politica alle spalle che punta alla Margherita e al Pd. Le quotazioni dei ...