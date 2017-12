Il Milan | Siamo squadra fragile ma il mondo non è finito - Calcio

Milan-Atalanta - Gattuso : 'Non siamo squadra. Non darò mai le dimissioni' : Notizie sul tema Milan-Atalanta 0-2: Cristante e Ilicic trascinano i nerazzurri a San Siro (Video Gol) Diretta Tv Milan-Atalanta, live streaming gratis oggi 23 dicembre Probabili formazioni Milan-...

Milan - Gattuso : 'Non siamo una squadra - io sono l'ultimo dei problemi' : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , parla a Premium Sport dopo il ko casalingo contro l' Atalanta : 'Tante cose sono funzionate, all'inizio la partita è stata interpretata bene. Ma siamo andati in svantaggio e il campo è diventato in salita. Nella ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Milan con qualità - ma possiamo batterlo" : BERGAMO - "Sappiamo che il Milan è un'ottima squadra, anche se non sta attraversando un buon momento". Gian Piero Gasperini non si fida dei rossoneri e chiede all' Atalanta una grande prestazione per ...

Serie A Verona - Pecchia : "Siamo stati grandi contro il Milan" : ... "Ieri abbiamo fatto una grande partita e nel momento in cui il Milan spingeva abbiamo attaccato e colpito - ha dichiarato a "Radio anch'io sport" - Il Milan è entrato al Bentegodi con il piglio ...

Verona-Milan 3-0 - Mirabelli : "Siamo mortificati" : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato al termine della settima sconfitta stagionale rimediata dai rossoneri contro il Verona al Bentegodi. Presentatosi davanti alle telecamere di Mediaset Premium, l’ex capo osservatori dell’Inter ci ha messo la faccia, chiedendo scusa ai tifosi, ma evidenziando quella che a suo dire è stata una buona prestazione della squadra. “Siamo mortificati del risultato, verso i tifosi, ...

Hellas Verona-Milan - Gattuso : 'Siamo fragili. E io non faccio miracoli come Padre Pio' : Pensiamo a fare esprimere la squadra al meglio: giochiamo benino, ma siamo fragili", le parole dell'allenatore del Milan a Sky Sport. "Io non sono Padre Pio che fa i miracoli" "Non basta solo il ...

Da VivoPerLei - un tifoso del Milan : 'Ora è ufficiale : siamo una barzelletta' : ... che tale persona sia un'incognita anche nel suo paese natale altrettanto, che i presidenti, i procuratori ed un po' tutto il mondo calcio non si fidi del 'sig. LI' non è mai stato in discussione. ...

Milano siamo noi : Milano là fuori. Ci vogliono gambe per conoscerla. Nel senso che camminare è fondamentale. Fare fatica. Affinare la vista. Incollare dettagli. È una città della quale si possono evitare le etichette solo con un buon esercizio di complessità. Difficile portarla «dentro», ma è l’unica maniera per poter cominciare a guardarla – assumerla come state of mind, allo stesso modo in cui si parla di New York state of mind, che è poi il destino della ...

Milan-Bologna - Gattuso : “Dobbiamo migliorare in difesa”. Donadoni : “Siamo stati ingenui” : Milan-Bologna, Gattuso: “Dobbiamo migliorare in difesa”. Donadoni: “Siamo stati ingenui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Bologna, Gattuso: “DOBBIAMO migliorare IN DIFESA” – C’è tanto, tantissimo di Rino Gattuso nella vittoria del Milan contro il Bologna, nel posticipo della 16^giornata. Il tecnico ...

Inter - Icardi : 'Juve - siamo pronti. Spalletti ci ha cambiato. A Milano sto bene' : Insomma, non raccogli certo dei premi quando non si risolvono in partenza determinati problemi", ha proseguito l'attaccante argentino nella sua Intervista alla Gazzetta dello Sport. Ronaldo il ...

Milan - Gattuso : "È colpa mia : siamo incapaci di reagire" : Un'altra prova da dimenticare per il Milan. E Rino Gattuso è scuro in volto dopo aver incassato la prima sconfitta da tecnico del Milan , contro il Rijeka nell'ultima giornata della fase a gironi di ...