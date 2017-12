: Il fisco ci concede una tregua: "Niente cartelle fino all'Epifania" - il Giornale - TutteLeNotizie : Il fisco ci concede una tregua: "Niente cartelle fino all'Epifania" - il Giornale - TutteLeNotizie : Il fisco ci concede una tregua: "Niente cartelle fino all'Epifania" - il Giornale - EPAS_Bitonto : Ci sono 5 anni per correggere dati sbagliati o integrare detrazioni dimenticate nella dichiarazione dei redditi. Ma… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) Roma - Un po' come nelle trincee della prima guerra mondiale, quando i soldati austriaci e i fanti italiani smettevano di spararsi addosso e si scambiavano qualche magro dono, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha deciso unadi Natale con i contribuenti.Cioè una sospensione dell'invio delle. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 non arriveranno comunicazioni ai contribuenti che non hanno pagato o che hanno commesso errori nelle dichiarazioni degli anni passati.In pratica, circa 320 mila clienti delitaliano saranno risparmiati dal ricevere le lettere delnei giorni in cui si festeggia il Natale. Poi, dopo l', si tornerà alla normalità.I circa 320 mila atti resteranno «congelati». Ma altri continueranno ad arrivare. Sono poche migliaia di casi cosiddetti «inderogabili» che saranno comunque ...