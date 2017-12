Il film consigliato di oggi | domenica 24 dicembre | ‘Frozen – Il regno di ghiaccio’

Il film consigliato di oggi - domenica 10 dicembre : ‘Saving Mr. Banks’ (Disney) : Buongiorno e buona domenica a tutti! Bisogno di aiuto per trovare il vostro film della serata? Siamo qui apposta! Da grande appassionata di capolavori Disney, il mio consiglio di oggi, 10 dicembre, è Saving Mr. Banks: se avete riso e sognato con Mary Poppins, sarete curiosi di sapere come è nata questa meravigliosa pellicola. Amate i thriller psicologici? Allora il film che fa per voi è Shutter Island: la sua storia vi terrà incollati allo ...

Il film consigliato di oggi - domenica 10 dicembre : ‘Saving Mr. Banks’ (Disney) : Buongiorno e buona domenica a tutti! Bisogno di aiuto per trovare il vostro film della serata? Siamo qui apposta! Da grande appassionata di capolavori Disney, il mio consiglio di oggi, 10 dicembre, è Saving Mr. Banks: se avete riso e sognato con Mary Poppins, sarete curiosi di sapere come è nata questa meravigliosa pellicola. Amate i thriller psicologici? Allora il film che fa per voi è Shutter Island: la sua storia vi terrà incollati allo ...

Il film consigliato di oggi - sabato 9 dicembre : ‘The Help’ : Buongiorno e buon sabato a tutti! Quale film vedrete oggi, 9 dicembre? Se ancora non avete deciso, per la vostra prima serata vi consigliamo una pellicola drammatica molto bella, tutta al femminile: The Help. Se amate la fantascienza, invece, vi proponiamo Star Trek, il reboot del 2009 dell’omonima serie tv anni ’60. Volete più informazioni a riguardo o desiderate avere una visione più completa di tutti i film trasmessi stasera in ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 22 dicembre : ‘L’ottava nota’ : Vi piacciono i film drammatici che hanno come tema principale la musica? Allora sicuramente vi lascerete emozionare dal film consigliato per stasera, venerdì 22 dicembre. Una pellicola bellissima interpretata da uno straordinario attore di Hollywood e da un giovanissimo dalla voce angelica. Andiamo a vedere di cosa si tratta! film consigliato: ‘L’ottava nota’ (‘Boychoir’) Se amate i drammi musicali, il film ...

Il film consigliato oggi - venerdì 15 dicembre : ‘Benvenuto Presidente!’ : Buongiorno e buon venerdì a tutti! Siete curiosi di scoprire qual è il film consigliato per questa sera? oggi suggeriamo qualcosa di non troppo impegnativo: Benvenuto Presidente!, una commedia made in Italy che, chi ama la comicità di Claudio Bisio, apprezzerà sicuramente. Per coloro che lo hanno già visto, o che hanno voglia di altro, è presente come sempre la lista di tutte le altre pellicole di questo venerdì 15 dicembre. In onda sul DTT, in ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 20 dicembre : ‘Una tata magica’ : Mancano davvero pochi giorni a Natale e la tv, già da diverso tempo ormai, ci sta sommergendo di pellicole a tema con lo spirito delle feste. Noi non saremo da meno! Quindi, per stasera, mercoledì 20 dicembre, il film consigliato è una commedia da vedere in famiglia tutti insieme, grandi e piccini. E il suo protagonista sarà ben gradito ai fan di una famosissima serie tv di quasi 20 anni fa! film consigliato: ‘Una tata magica’ (Mrs ...

Il film consigliato di oggi - sabato 16 dicembre : ‘Un amico molto speciale’ : Eccoci arrivati nel cuore del weekend, buon sabato a tutti, lettori di SuperGuidaTV! Passerete la serata in famiglia, magari con i vostri bambini? Benissimo! Perchè il film consigliato di oggi, 16 dicembre, è una commedia molto carina, con protagonisti un bimbo ed un Babbo Natale un pò particolare. Dagli stessi produttori francesi del meraviglioso Quasi amici, arriva in prima tv su Italia 1 Un amico molto speciale. film consigliato: ‘Un ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 21 dicembre : ‘Misure straordinarie’ : Che film guardare stasera? Thriller, drammatico, guerra, fantascienza, commedia? Abbiamo scelto per voi una pellicola drammatica, basata su una storia vera pubblicata tempo fa su un articolo del Wall Street Journal. Ecco il film consigliato per la prima serata di oggi, giovedì 21 dicembre. film consigliato: ‘Misure straordinarie’ Andrà in onda alle 21.15 su Canale 5 il film consigliato di stasera, una pellicola drammatica del 2010 ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 14 dicembre : ‘Son of a gun’ : Quali film ci sono in tv stasera? Diversi thriller e commedie (quelle natalizie in questo periodo non mancano mai!) oltre a generi drammatici e storici, e il film consigliato per la vostra serata di oggi, giovedì 14 dicembre, è una prima tv di Rai 3. Curiosi di conoscerlo? Ecco tutte le informazioni sulla pellicola, con trama, cast e trailer. Il film consigliato: ‘Son of a gun’ Son of a gun, il film consigliato di oggi, appartiene al ...

Il film consigliato di oggi - martedì 19 dicembre : ‘Quasi amici’ : Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l’appuntamento quotidiano del film consigliato. Per questa sera, martedì 19 dicembre, abbiamo scelto una pellicola francese che, se non avete ancora visto, dovete assolutamente recuperare! E’ un film bellissimo (io lo adoro) ispirato ad una storia vera. Strappa sorrisi ma anche lacrime e ha ricevuto svariate nomination a premi famosi. Andiamo a scoprirlo insieme! film consigliato: ‘Quasi ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 18 dicembre : ‘Il Padrino – Parte II’ : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Quali film ci offre stasera il digitale terrestre? Davvero numerose e di vario genere le pellicole trasmesse nella prima serata di oggi, lunedì 18 dicembre, e tra queste abbiamo scelto come film consigliato il secondo capitolo, pluripremiato, di una trilogia famosissima. film consigliato: ‘Il Padrino – Parte II’ Se avete amato Il Padrino (1972) e se, in generale, amate i gangster ...

Il film consigliato di oggi - martedì 12 dicembre : ‘The blind side’ : Avete già scelto il film da vedere stasera? Se la risposta è no, ecco il nostro suggerimento per questo martedì 12 dicembre: il film consigliato è The blind side. Una storia vera e coinvolgente, di sport, di generosità, di amore e di riscatto. Un’attrice strepitosa che per la parte ha vinto un Oscar, una pellicola veramente bella, che sono sicura vi appassionerà. Andiamo a conoscerla meglio! Il film consigliato: ‘The blind ...

Il film consigliato di oggi - sabato 23 dicembre : ‘Ribelle-The Brave’ : Buongiorno e buon sabato a tutti! Mancano solo due giorni a Natale ed il suggerimento per stasera, in tema con la programmazione delle feste, è una splendida pellicola Disney, tra l’altro premiata agli Oscar 2013. Il film consigliato di oggi, 23 dicembre, è Ribelle-The Brave, l’avventura della principessa scozzese dai capelli rossi. film consigliato: ‘Ribelle – The Brave’ Per una serata in famiglia, sintonizzatevi ...

Il film consigliato di oggi - domenica 17 dicembre : ’22 Jump Street’ : Buongiorno e buona domenica a tutti! Avete bisogno di qualche suggerimento per stasera? Se la risposta è sì, allora potete consultare il nostro articolo sul film consigliato di oggi, 17 dicembre. Si tratta di 22 Jump Street, un action movie poliziesco, ma di genere commedia: le risate sono assicurate e chi ha visto la pellicola precedente lo sa bene! Andiamo a conoscerlo nei dettagli. film consigliato: ’22 Jump Street’ Sarà in onda ...