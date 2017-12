: Il declino di Matteo è un dramma shakespeariano - pengueraffaele : Il declino di Matteo è un dramma shakespeariano - SilvioSanSiro : Il declino di Matteo è un dramma shakespeariano - katia_migliore : IlGiornale.it -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) Il «Riccardo II» è unstorico che eccita noi studiosi del potere e delle leadership. È un testo sul potere, sulle sue dinamiche, sulla perdita del potere di un sovrano legittimo. Il genio di Shakespeare qui si esalta, si proietta verso terreni allora sconosciuti, e che secoli dopo la psicanalisi scoprirà attraverso lo studio dell'aspetto narcisistico del leader, convinto di essere tale per volere divino. A differenza che in tutti gli altri drammi dove Shakespeare mescola, con somma perizia, situazioni tragiche ad altre comiche, ove mixa l'alto e il basso della società, nel «Riccardo II» il testo è granitico, la lingua alta, la retorica superba. Racconta un personaggio molto complesso, lontano dalle semplificazioni moderne. Chi è il Riccardo II di oggi? ForseRenzi, il primo e l'ultimo Renzi, quello di oggi in vistoso ...