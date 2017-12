Il Concerto di Natale dal Vaticano | con Gerry Scotti grandi superospiti musicali

ANCHE ANNIE LENNOX AL Concerto DI NATALE IN VATICANO : E’ una presenza che rende orgogliosi gli organizzatori, perché si tratta di una delle cantanti più famose, di lunga carriera e talentuose che siano mai esistite sulla scena internazionale: ANNIE LENNOX canterà al 25° CONCERTO di NATALE in VATICANO, l’evento musicale trasmesso ogni anno da Canale 5 in prima serata la vigilia. Attivista dei diritti umani, la cantante ha avuto il suo periodo d’oro negli anni 80 e 90 in coppia con Dave Stewart con ...

Concerto di Natale : impegno per liberare i bimbi schiavi del coltan : Torna in Aula Paolo VI sotto il patrocinio della Congregazione per l’Educazione cattolica, il Concerto di Natale giunto alla sua venticinquesima edizione. L’evento musicale sarà registrato sabato 16 dicembre e proposto in onda su Canale 5 in prime time la sera…Continua a leggere →

Natale - torna il Concerto in Vaticano con Patti Smith - Noa - Al Bano - Britti e D'Alessio : Il Concerto di Natale torna in Vaticano e sul palco schiera un cast di alto livello. Patti Smith (Usa), Noa (Israele), Imany (Francia), Joaquín Cortés (Spagna) Lola Ponce (Argentina), Hevia (Spagna): ...

Tra gli ospiti del Concerto di Natale 2017 anche Suor Cristina e Gigi D’Alessio : info biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi ospiti del Concerto di Natale 2017 in programma per il 16 dicembre in Vaticano. Il tradizionale evento natalizio torna quest'anno tra le mura del Vaticano, nell'aula Paolo VI per portare in scena tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionali. Patti Smith, Imany, Noa, Joaquin Cortes, Lola Ponce ed Al Bano erano già stati annunciati negli scorsi giorni. A questi si sono aggiunti altri ospiti, tra i ...

Gerry Scotti presenta il Concerto di Natale domenica 24 dicembre : Gerry Scotti presenta il Concerto di Natale, che celebra quest'anno il suo venticinquesimo anniversario , in diretta dall'Aula Paolo VI.

Concerto di Natale con New Lab Project e l'Aipd - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... ma ancora da più tempo come volontario dell'Associazione, coinvolgendo i suoi gruppi vocali all'interno di tutti gli eventi organizzati dall'Aipd Brindisi, tra cui spettacoli, Musical, Convegni, ...

Solisti Aquilani - Concerto di Natale : Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers stanno lasciando un'impronta significativa anche nel mondo discografico dove hanno ricevuto due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior ...

A Loano "Musiche celesti" per il Concerto di Natale : Domenica 17 dicembre, a Loano, si rinnova l'appuntamento con la rassegna "Musiche celesti", promossa dall'Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. Sarà la Chiesa SS. Cosma e ...

Senato - Concerto di Natale in aula con il Presidente Mattarella : Roma (askanews) - Un "viaggio musicale" che ha visto protagonisti "ragazze e ragazzi provenienti da tutte le Regioni d'Italia"; una scelta "che ci ha accompagnato per tutte le edizioni" degli ultimi 5 ...

Milano Municipio 5. Concerto di Natale per arpa e voce : Concerto di Natale in Municipio 5. ll Presidente Alessandro Bramati e l’assessore alla Cultura Rosa Di Vaia, per conto del Municipio 5, invitano la cittadinanza a partecipare al “Concerto di Natale per arpa e voce” che si terrà domenica 10…Continua a leggere →

Cappella Civica : 'Concerto di Natale' : ... Cappella Civica - Trieste Cappella Civica: 'Concerto di Natale' Cattedrale di San Giusto piazza della Cattedrale, 2 Trieste TS Orario - Ingresso: 18.00 Il 26/12/17 Vedi Calendario Spettacoli >>> in ...

A San Romano il Concerto di Natale dell'istituto comprensivo Lucca 3 : L'istituto comprensivo Lucca 3 come ogni anno organizza il concerto di Natale . L'appuntamento è per venerdì (15 dicembre) alle 18 all'auditorium di San Romano. Ad esibirsi saranno gli alunni e le ...

Concerto di Natale 2017 su Canale 5 con Federica Panicucci : cantanti Al Bano - suor Cristina - Gigi D'Alessio - Giò Di Tonno - Alex Britti... : Patti Smith (USA), Noa (Israele), Imany (Francia), Joaquín Cortés (Spagna), Lola Ponce (Argentina), Hevia (Spagna), Al Bano Carrisi (Italia), Alex Britti (Italia), suor Cristina (Italia), Gigi D'Alessio (Italia), Fabio Armiliato (Italia), Giò Di Tonno (Italia), Andrea Griminelli (Italia), Syria (Italia), Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers (USA), Art Voice Academy (Italia), il Piccolo Coro di Piazza Vittorio (Italia) sono i ...