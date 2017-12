Il cinema di Kathryn Bigelow al Cinema Spazio Oberdan dall' 8 al 24 gennaio 2018 a Milano

Detroit al cinema la nuova opera di Kathryn Bigelow in bilico tra reportage e thriller drammatico : Come già dimostrato in modo memorabile con il film vincitore agli Oscar® The Hurt Locker e poi con Zero Dark Thirty, nominato nella categoria Miglior Film, la regista Kathryn Bigelow e lo sceneggiatore/produttore Mark Boal, premiato agli Oscar® e suo frequente collaboratore, non sono nuovi a temi controversi. Nel loro nuovo film, il thriller drammatico Detroit in uscita il 23 Novembre, Bigelow bilancia sapientemente l’approccio filmico esperto ...