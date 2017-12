: RT @mlabriola73: Oltre alle solite menzogne di #Berlusconi, mai dimenticare la sentenza della Cassazione che condanna Dell'Utri (fondatore… - gianvitodapri : RT @mlabriola73: Oltre alle solite menzogne di #Berlusconi, mai dimenticare la sentenza della Cassazione che condanna Dell'Utri (fondatore… - BabbaiFabry : RT @mlabriola73: Oltre alle solite menzogne di #Berlusconi, mai dimenticare la sentenza della Cassazione che condanna Dell'Utri (fondatore… - MraCnz : RT @mlabriola73: Oltre alle solite menzogne di #Berlusconi, mai dimenticare la sentenza della Cassazione che condanna Dell'Utri (fondatore… - giuliabottini : Il carcere male necessario, l'impunità crea la recidiva -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Il, diceva Francesco Saverio Borrelli, è un sistema brutale, ma finora non ne sono stati inventati di più efficaci. Questa dolorosa verità appare estranea allo spirito con cui il ministro Andrea Orlando ha voluto - e alla spensieratezza con cui venerdì sera il governo intero l'ha approvato - il decreto sull'ordinamento penitenziario che si avvia a diventare legge, ultimo atto di una maggioranza in via di estinzione. A un profano, il testo del decreto può apparire incomprensibile, denso com'è di commi abrogati, di rimandi e di parole aggiunte e tolte, ma la filosofia è chiara: menoe più «misure alternative», ovvero semilibertà, arresti domiciliari, comunità, servizi sociali, tutto il nobile armamentario cui si ricorre nella convinzione che sia più rieducativo per il detenuto e quindi, in prospettiva, più utile alla società. Per questo ...