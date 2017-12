Il Bitcoin è una bolla finanziaria speculativa?

Bitcoin/ La moneta digitale non si ferma più : sfonda 120 miliardi di capitalizzazione - “non è una bolla” : BITCOIN, la moneta digitale non si ferma più e supera quota 7mila dollari, con capitalizzazione a 120 miliardi. Il futuro, la bocciatura della Bce e la possibile "bolla"(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 14:50:00 GMT)

Bitcoin - come riconoscere per tempo una bolla finanziaria : Secondo il Premio Nobel per l'Economia Robert J Shiller c'è un modo per riconoscere le bolle prima del tempo. E in quanto al Bitcoin...

Ai Caraibi messa in vendita una spiaggia da sogno per 600 Bitcoin : Sono protette da una grande barriera corallina detta Horse Shoe reef (Ferro di cavallo) e da una seconda barriera più piccola denominata World's End reef (Reef in capo al mondo). Le acque sono ...

Tonfo Bitcoin - la criptovaluta perde un terzo del suo valore in una settimana : Crollo del Bitcoin sui mercati asiatici. La criptomoneta, che ha iniziato la settimana toccando quota 20mila dollari, ha ceduto il 20% del suo valore attestandosi intorno a quota 13mila dollari. L'...

Bitcoin/ La moneta digitale non si ferma più : sfonda 120 miliardi di capitalizzazione - "non è una bolla" : BITCOIN, la moneta digitale non si ferma più e supera quota 7mila dollari, con capitalizzazione a 120 miliardi. Il futuro, la bocciatura della Bce.

Bitcoin a picco - -30% in una settimana : Bitcoin a picco. La criptomoneta ha perso oltre il 30% del proprio valore rispetto all'inizio della settimana, come evidenzia la piattaforma CoinDesk, che monitora l'universo delle 'cryptocurrencies'. ...

Bitcoin - spunti per una regolamentazione antiriciclaggio : La preoccupazione forse maggiore dei legislatori nazionali e delle autorità finanziarie con riferimento alle valute digitali è il loro possibile utilizzo a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Tale preoccupazione, condivisa anche dalle autorità italiane, deve condurre ad una seria riflessione sulla possibile sottoposizione delle operazioni in criptovaluta alla normativa antiriciclaggio. La U.I.F. a tale proposito ha però ...

Nuovo attacco hacker sul Bitcoin - furto da 30 milioni ai danni di una valuta rivale : Nuovo attacco hacker contro il Bitcoin. La criptovaluta, che è sotto i riflettori per il forte boom del suo prezzo, non è nuova a questo tipo di episodi. Questa volta l'assalto informatico è però ...

Bitcoin : una bolla pronta allo scoppio? : ... in parole semplici, occorre che ci sia una relazione il più possibile stabile tra mezzo di pagamento ed economia reale. Ad esempio, se un individuo viene remunerato dal proprio datore di lavoro in ...

Bitcoin - tecnologia blockchain cambierà il mondo o è una montatura? : A cura di Exante È stata acclamata come la soluzione finale per quasi tutti i problemi " ma trovare un'applicazione utile della tecnologia blockchain nella vita reale è quasi impossibile. Ciò che ...

Usa - riciclava Bitcoin per lIsis : arrestata una 27enne pakistana : Una donna di 27 anni di origini pakistane, Zoobia Shahnaz, è stata arrestata negli Stati Uniti con l'accusa di frode bancaria e cospirazione per aver riciclato Bitcoin e trasferito denaro per aiutare ...

Bitcoin da record : superati i 10mila dollari. Ma c'è il timore di una nuova bolla : Il Bitcoin, la più celebre criptovaluta, ha superato per la prima volta la soglia dei 10.000 dollari di controvalore, toccando un nuovo record a quota 10.125 dollari. Ma le quotazioni di Coindesk mostrano anche che nei 30 minuti successivi si è registarto un brusco calo di oltre l'8% a 10.124 dollari. Al momento la criptovaluta si attesta a 10.405 dollari, con una crescita in ventiquattro ore di oltre il 5%.I fattori del successoIl record è ...

Vuoi comprarti una spiaggia da sogno ai Caraibi? Accettano solo Bitcoin : Se a Rovereto c'è il primo negozio fisico al mondo che in realtà è un cambiavalute dedicato alla misteriosa moneta elettronica ideata da Satoshi Nakamoto, ci si può spingere molto più in là. Per ...

A Krasnoyarsk hanno cercato di vendere una Bentley per 55 Bitcoin - : L'anonimato dei pagamenti consente di utilizzare la moneta nell'economia sommersa e riciclare denaro" - specifica l'ufficio stampa.