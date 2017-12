Il 2017 in 100 immagini di sport

Qual è la password peggiore del 2017? Nella top 100 di SplashData stravince “123456” : Quali sono le 100 password peggiori del 2017? Regna incontrastata ancora la sequenza numerica 123456 secondo una ricerca di SplashData. L'articolo Qual è la password peggiore del 2017? Nella top 100 di SplashData stravince “123456” è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

I 100 best look del 2017 : E così ci lasciamo un altro anno alle spalle. Un anno che per le star ha significato, anche, red carpet, party, eventi mondanissimi. Dai Golden Globe (il primo appuntamento importante dell’anno per le celebrities… la prossima edizione si svolgerà l’8 gennaio) in avanti, per 365 giorni, le attrici più famose, le pop star più amate e le modelle più desiderate si sono esibite in outfit studiatissimi per conquistare ...

BMW Group : consegnate più di 100 mila veicoli elettrificati nel 2017 : Entro il 2025, l'azienda offrirà in tutto il mondo 25 modelli tra ibridi plug-in e completamente elettrici. La quinta generazione della propulsione elettrica e della tecnologia delle batterie ...

Bmw - 100 mila auto a batteria vendute nel 2017. E la sede diventa un’enorme pila elettrica : Lo riconoscete? E’ il famoso “Quattro Cilindri”, sede del quartier generale Bmw a Monaco. Di solito non appare così, ma è stato trasformato in un’installazione luminosa che rappresenta quattro pile elettriche verticali per festeggiare un’occasione speciale: il traguardo di 100 mila vetture elettrificate, sia ibride che elettriche pure, consegnate ai propri clienti nel 2017 dal gruppo bavarese. Che ha annunciato di ...

Classifica airplay Radiomonitor 2017 : Ferreri al 4°-66° posto - Annalisa al 25° - Michielin al 31° - Fragola al 32° - Amoroso al 75° - Mengoni al 100° : Il duo di dj deep house e dance pop francesce Ofenbach – composto da Dorian Lo e César de Rummel – conquista la vetta della Classifica Top 100 of The Year 2017 con Be mine secondo i dati rilevati da Radiomonitor. Pubblicato nel novembre 2016 da Warner Music, nel corso del 2017 il singolo è stato trasmesso da 289 emittenti radiofoniche 98.295 volte.La Classifica dei 100 singoli più ascoltati in radio nel 2017 vede in seconda posizione Shape ...

VIDEO – Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : il trionfo di Marco Orsi nei 100 misti : Il secondo oro per l'Italia di questo splendido pomeriggio danese agli Europei di Nuoto in vasca corta lo regala Marco Orsi, nella finale dei 100m misti. L'azzurro ha superato il favorito della vigilia, Fesikov, ed ha fatto risuonare nuovamente l'Inno di Mameli. Riviviamo la sua gara! (foto pagina Facebook Marco Orsi)

VIDEO – Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : riviviamo l'assolo di Luca Dotto nei 100 sl : Luca Dotto è Campione d'Europa nei 100m sl in vasca corta! L'azzurro ha sfoderato una prestazione superba a Copenhagen ed ha conquistato la medaglia del metallo più prezioso! Andiamo a rivivere le sue gesta!

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Dotto a caccia dell’oro nei 100 sl - 4×50 mista maschile e Sabbioni altre carte importanti : Ultima giornata di gare nella Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) per gli Europei di Nuoto in vasca corta e la nazionale italiana va a caccia di altre podi e, se possibile, vittorie per arricchire il proprio bottino di 13 medaglie di 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Partendo dalle finali in cui si sa già che il Bel Paese sarà presente, Luca Dotto ha grandi chance per far suoi i 100 stile libero. Nella gara regina, il velocista veneto, già bronzo ...

Europei di Nuoto 2017 - Scozzoli argento nei 100 rana. Cusinato bronzo nei 200 misti : ... campione europeo della mezza distanza col record europeo di 25"62, conquista l'argento col record italiano di 56"15, ben 34 centesimi in meno del precedente, sempre suo, stabilito in coppa del mondo ...

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2017 / Scozzoli argento nei 100 rana! Staffetta 4x50 sl mista e Cusinato bronzo : Diretta EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2017 streaming video e tv, nella 4^ giornata a Copenaghen argento Scozzoli, bronzo Cusinato e 4x50 sl mista (oggi 16 dicembre)(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 18:55:00 GMT)

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : ANCORA SCOZZOLI! Argento nei 100 rana a un soffio da Peaty! : E’ un Europeo di Nuoto in vasca corta da ricordare per Fabio Scozzoli. Dopo l’oro nei 50 rana, il romagnolo ha agguantato la seconda medaglia di questa rassegna continentale, un Argento nei 100 alle spalle del fuoriclasse britannico Adam Peaty, cui è servito firmare il nuovo record continentale in 55″94 per avere la meglio del nostro portacolori. Scozzoli ha iniziato la gara nel migliore dei modi: partenza perfetta e subacquea ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Marco Orsi stratosferico nei 100 misti. Vola in finale con il record italiano : La delusione dei 100 stile libero è già superata: Marco Orsi, dopo esser stato escluso per la lotta interna nella semifinale della gara regina, si è subito concentrato sui 100 misti per gli Europei di Nuoto in vasca corta in quel di Copenhagen. E i risultati sono arrivati: il Bomber di Budrio conquista la finale con il secondo miglior tempo. Il suo 52”10 vale il nuovo record italiano: migliorato il 52”12 che già gli ...

LIVE Nuoto - Europei Copenhagen 2017 in DIRETTA : Cusinato di BRONZO!!!! Orsi e Geni in finale dei 100 misti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Si comincia con le batterie dei 50 farfalla uomini nelle quali ritroveremo la magica coppia Matteo Rivolta e Piero Codia nuovamente in vasca e desiderosa di replicare la stupenda prestazione sulla distanza doppia. A seguire i 50 dorso femminili con Elena Di Liddo, Tania Quaglieri e Silvia Scalia in cerca del ...