I gatti siberiani ' assediano' la tenuta di una contadina russa e sono di una bellezza

(Di domenica 24 dicembre 2017) Alla Lebedeva è unache vive in una fattoria a Prigorodny , nei pressi della siberiana Barnaul, diventata famosa in tutto il mondo grazie ai social e, soprattutto, ai favolosi. Dopo aver ribattezzato la propria'Terra dei' ed essersi dedicata per anni, insieme al marito Sergey, all'allevamento ...