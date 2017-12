I 50 migliori album pop-punk 50-30

I 10 migliori album del 2017? Da Kendrick Lamar a Lorde e U2 - con Taylor Swift fuori dalla top5 : Non è ancora arrivato dicembre ma è già tempo di bilanci: Rolling Stone ha stilato la sua classifica dei 10 migliori album del 2017, visto che le grandi uscite sono ormai avvenute tutte (ad eccezione di Songs of Experience degli U2 in arrivo il 1° dicembre ma già ascoltato dalla critica internazionale). Secondo la celebre rivista, ad aggiudicarsi il titolo di miglior disco dell'anno è Damn di Kendrick Lamar, decisamente il lavoro della svolta ...